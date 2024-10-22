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Вища рада правосуддя залишити без розгляду заяву Інни Масло про звільнення з посади судді

13:39, 22 жовтня 2024
Також ВРП звільнила у відставку трьох суддів.
Вища рада правосуддя залишити без розгляду заяву Інни Масло про звільнення з посади судді
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Вища рада правосуддя 22 жовтня розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

Так, як пишуть у ВРП, Рада вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку трьох суддів. Водночас заяву Масло Інни Валентинівни про звільнення з посади судді Вищого адміністративного суду України у відставку Вища рада правосуддя вирішила залишити без розгляду.

У відставку звільнено:

Дегтярьову Ольгу Вікторівну – з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва;

Остропільця Євгена Романовича – з посади судді Дергачівського районного суду Харківської області;

Собка Василя Мар’яновича – з посади судді Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

Раніше стало відомо, що Вища Рада правосуддя звільнила суддю Вищого адміністративного суду України Інну Масло. Як повідомили у ВРП, суддю звільнили за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

«10 жовтня 2024 року Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддю Вищого адміністративного суду України Інну Масло на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України», - зазначили там.

«Судово-юридична газета» повідомляла, що суддю Вищого адміністративного суду України Інну Масло було тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП.

Як повідомили у Вищій раді правосуддя, рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 9 вересня.

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