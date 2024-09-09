ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Інну Масло

Суддю Вищого адміністративного суду України Інну Масло тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП.
Як повідомили у Вищій раді правосуддя, рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 9 вересня.
Строк дії відсторонення судді від здійснення правосуддя – до ухвалення ВРП рішення про звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.
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