Практика судів
  1. Суд інфо

ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Інну Масло

12:36, 9 вересня 2024
Суддю Вищого адміністративного суду України Інну Масло відсторонено від здійснення правосуддя.
ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Інну Масло
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суддю Вищого адміністративного суду України Інну Масло тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП.

Як повідомили у Вищій раді правосуддя, рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 9 вересня.

Строк дії відсторонення судді від здійснення правосуддя – до ухвалення ВРП рішення про звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні введуть систему відеонагляду за громадянами і звірки їх даних для ідентифікації – у тому числі про місце проживання

Громадян через систему відеонагляду будуть ідентифікувати на підставі набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім’я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання чи перебування, відцифрований образ обличчя, номер картки платника податків.

Цифровізація усіх процесів виконавчого провадження – заступник міністра юстиції Андрій Гайченко підсумував роботу за 5 років

Зокрема у 2024 році була реалізована можливість отримання сторонами виконавчого провадження, які зареєстровані в ЄСІТС, документів виконавчого провадження в електронній формі

П’яний чоловік з відстрочкою розбив двері ТЦК, бо хотів потрапити до ЗСУ – ТЦК

У Тернопільському ТЦК повідомили, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив піти на службу в Збройні Сили «у свій особистий агресивний спосіб».

Вказаний клієнтом банку в анкеті рівень доходів у НБУ пропонують застосовувати як орієнтир для лімітів на перекази

Банки зможуть застосовувати як орієнтир для лімітів на перекази між картками рівень доходів клієнта, який той вказав в анкеті.

8 тисяч з 20 тисяч справ громадян з ліквідованого ОАСК розподілять на Донецький та Луганський окружні адмінсуди

Основну кількість справ громадян проти державних органів, які лишилися від Окружного адмінсуду Києва, передадуть на розгляд Донецькому, Луганському та Дніпропетровському окружним адмінсудам.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду