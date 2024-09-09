ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Інну Масло

Суддю Вищого адміністративного суду України Інну Масло відсторонено від здійснення правосуддя.

Суддю Вищого адміністративного суду України Інну Масло тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП.

Як повідомили у Вищій раді правосуддя, рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 9 вересня.

Строк дії відсторонення судді від здійснення правосуддя – до ухвалення ВРП рішення про звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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