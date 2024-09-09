ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью Инну Масло

Судью Высшего административного суда Украины Инну Масло отстранено от осуществления правосудия.

Судью Высшего административного суда Украины Инну Масло временно отстранено от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты ВСП.

Как сообщили в Высшем совете правосудия, решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 9 сентября.

Срок действия отстранения судьи от осуществления правосудия – до принятия ВСП решения об увольнении с должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

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