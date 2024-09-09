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ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью Инну Масло

12:36, 9 сентября 2024
Судью Высшего административного суда Украины Инну Масло отстранено от осуществления правосудия.
ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью Инну Масло
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Судью Высшего административного суда Украины Инну Масло временно отстранено от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты ВСП.

Как сообщили в Высшем совете правосудия, решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 9 сентября.

Срок действия отстранения судьи от осуществления правосудия – до принятия ВСП решения об увольнении с должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

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