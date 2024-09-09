ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью Инну Масло

Судью Высшего административного суда Украины Инну Масло временно отстранено от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты ВСП.
Как сообщили в Высшем совете правосудия, решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 9 сентября.
Срок действия отстранения судьи от осуществления правосудия – до принятия ВСП решения об увольнении с должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.