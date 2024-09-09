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В Украине введут систему видеонаблюдения за гражданами и сверки их данных для идентификации – в том числе о месте проживания

12:31, 9 сентября 2024
Граждан через систему видеонаблюдения будут идентифицировать на основании набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства или пребывания, оцифрованный образ лица, номер карты налогоплательщика.
В Украине введут систему видеонаблюдения за гражданами и сверки их данных для идентификации – в том числе о месте проживания
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Несмотря на то, что во время военного положения водители даже не могут установить видеорегистратор на автомобиле, народные избранники собираются ввести тотальный видеонаблюдение за гражданами. К рассмотрению соответствующего законопроекта 11031 вскоре вернется Верховная Рада. Напомним, в феврале 2024 года проект зарегистрировали нардепы от фракции «Слуга народа» Вячеслав Медяник, Максим Павлюк, Сергей Кузьминых, Александр Бакумов и другие.

Он называется «О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности».

Законопроект предусматривает идентификацию граждан системой видеонаблюдения на основании определенного набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывании), оцифрованный образ лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

В частности, можно будет отследить данные об автомобиле, что, учитывая введение возможности ограничить уклонистов от мобилизации в праве вождения, может быть действенным средством для поиска их транспортных средств.

«Вместе с коллегами из Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности провели рабочую встречу с Министром внутренних дел Украины Игорем Клименко.

Руководство МВД на практических примерах продемонстрировали важность проекта Закона Украины «О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности» №11031. Законопроектом предусматриваются единые функциональные и технические требования к построению и функционированию систем видеомониторинга состояния публичной безопасности центрального, регионального и местного уровней», - отметил председатель Комитета Сергей Ионушас.

Объектами видеомониторинга будут:

- информационные объекты, к которым относятся физлица, а также транспортные средства;

- публичные места;

- другие территории общего пользования;

- территории, здания, сооружения учебных заведений, здравоохранения и помещения в них;

- вещи и предметы и т.д.

Идентификация информационного объекта «физическое лицо» осуществляется на основании определенного набора биометрических данных и такой информации о личности:

  • собственное имя,
  • дата рождения/смерти,
  • место рождения,
  • пол,
  • сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (нахождении) лица, снятии лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (нахождения) лица,
  • сведения о гражданстве или его отсутствии,
  • оцифрованный образ лица,
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспортного документа лица (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в соответствии с законом).

Идентификация информационного объекта «транспортное средство» осуществляется на основании таких сведений о транспортном средстве: марка, модель, цвет, год выпуска, номерной знак, информация о владельце транспортного средства (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), дата рождения, полное наименование и идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины (для юридических лиц), адрес регистрации местожительства физического лица или адрес местонахождения юридического лица.

С целью получения информации для идентификации объектов, зафиксированных в системах видеомониторинга состояния публичной безопасности, система видеомониторинга состояния публичной безопасности центрального уровня осуществляет электронное информационное взаимодействие с Единым государственным демографическим реестром, Единой информационно-аналитической системой управления миграционными процессами, национальной системой граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, Единым государственным реестром транспортных средств, Государственным реестром физических лиц – налогоплательщиков.

Персональные данные (информация о физическом лице, владельце транспортного средства и т.д.) хранятся и обрабатываются в системах видеомониторинга состояния публичной безопасности в течение срока, необходимого для достижения целей обработки таких данных, определенных законодательством, но не более 15 лет.

Каждое лицо, персональные данные (информация о личности) которого внесены в системы видеомониторинга состояния публичной безопасности, имеет право:

  • ознакомиться с данными относительно себя, внесенными в системы видеомониторинга состояния публичной безопасности, если иное не установлено законами Украины;
  • требовать обновления и исправления информации о себе;
  • на обеспечение защиты своих прав, если запрос или требование об исправлении своих персональных данных не удовлетворены;
  • на безвозмездное получение справки о внесении информации о себе в системы видеомониторинга состояния публичной безопасности.

Финансирование работ по обеспечению построения и функционирования системы видеомониторинга осуществляется из государственного бюджета, в пределах расходов, предусмотренных для МВД, международной технической помощи и других источников Предлагается, чтобы закон вступил в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, ранее руководство МВД сообщало, что в Украине начнут работать около 50 тысяч камер видеонаблюдения, в том числе для распознавания лица.

Автор: Наталья Мамченко

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Граждан через систему видеонаблюдения будут идентифицировать на основании набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства или пребывания, оцифрованный образ лица, номер карты налогоплательщика.

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