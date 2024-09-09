В Украине введут систему видеонаблюдения за гражданами и сверки их данных для идентификации – в том числе о месте проживания

Несмотря на то, что во время военного положения водители даже не могут установить видеорегистратор на автомобиле, народные избранники собираются ввести тотальный видеонаблюдение за гражданами. К рассмотрению соответствующего законопроекта 11031 вскоре вернется Верховная Рада. Напомним, в феврале 2024 года проект зарегистрировали нардепы от фракции «Слуга народа» Вячеслав Медяник, Максим Павлюк, Сергей Кузьминых, Александр Бакумов и другие.
Он называется «О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности».
Законопроект предусматривает идентификацию граждан системой видеонаблюдения на основании определенного набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывании), оцифрованный образ лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
В частности, можно будет отследить данные об автомобиле, что, учитывая введение возможности ограничить уклонистов от мобилизации в праве вождения, может быть действенным средством для поиска их транспортных средств.
«Вместе с коллегами из Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности провели рабочую встречу с Министром внутренних дел Украины Игорем Клименко.
Руководство МВД на практических примерах продемонстрировали важность проекта Закона Украины «О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности» №11031. Законопроектом предусматриваются единые функциональные и технические требования к построению и функционированию систем видеомониторинга состояния публичной безопасности центрального, регионального и местного уровней», - отметил председатель Комитета Сергей Ионушас.
Объектами видеомониторинга будут:
- информационные объекты, к которым относятся физлица, а также транспортные средства;
- публичные места;
- другие территории общего пользования;
- территории, здания, сооружения учебных заведений, здравоохранения и помещения в них;
- вещи и предметы и т.д.
Идентификация информационного объекта «физическое лицо» осуществляется на основании определенного набора биометрических данных и такой информации о личности:
Идентификация информационного объекта «транспортное средство» осуществляется на основании таких сведений о транспортном средстве: марка, модель, цвет, год выпуска, номерной знак, информация о владельце транспортного средства (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), дата рождения, полное наименование и идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины (для юридических лиц), адрес регистрации местожительства физического лица или адрес местонахождения юридического лица.
С целью получения информации для идентификации объектов, зафиксированных в системах видеомониторинга состояния публичной безопасности, система видеомониторинга состояния публичной безопасности центрального уровня осуществляет электронное информационное взаимодействие с Единым государственным демографическим реестром, Единой информационно-аналитической системой управления миграционными процессами, национальной системой граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, Единым государственным реестром транспортных средств, Государственным реестром физических лиц – налогоплательщиков.
Персональные данные (информация о физическом лице, владельце транспортного средства и т.д.) хранятся и обрабатываются в системах видеомониторинга состояния публичной безопасности в течение срока, необходимого для достижения целей обработки таких данных, определенных законодательством, но не более 15 лет.
Каждое лицо, персональные данные (информация о личности) которого внесены в системы видеомониторинга состояния публичной безопасности, имеет право:
Финансирование работ по обеспечению построения и функционирования системы видеомониторинга осуществляется из государственного бюджета, в пределах расходов, предусмотренных для МВД, международной технической помощи и других источников Предлагается, чтобы закон вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, ранее руководство МВД сообщало, что в Украине начнут работать около 50 тысяч камер видеонаблюдения, в том числе для распознавания лица.
Автор: Наталья Мамченко
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