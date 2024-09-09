В Украине введут систему видеонаблюдения за гражданами и сверки их данных для идентификации – в том числе о месте проживания

Граждан через систему видеонаблюдения будут идентифицировать на основании набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства или пребывания, оцифрованный образ лица, номер карты налогоплательщика.

Несмотря на то, что во время военного положения водители даже не могут установить видеорегистратор на автомобиле, народные избранники собираются ввести тотальный видеонаблюдение за гражданами. К рассмотрению соответствующего законопроекта 11031 вскоре вернется Верховная Рада. Напомним, в феврале 2024 года проект зарегистрировали нардепы от фракции «Слуга народа» Вячеслав Медяник, Максим Павлюк, Сергей Кузьминых, Александр Бакумов и другие.

Он называется «О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности».

Законопроект предусматривает идентификацию граждан системой видеонаблюдения на основании определенного набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывании), оцифрованный образ лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

В частности, можно будет отследить данные об автомобиле, что, учитывая введение возможности ограничить уклонистов от мобилизации в праве вождения, может быть действенным средством для поиска их транспортных средств.

«Вместе с коллегами из Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности провели рабочую встречу с Министром внутренних дел Украины Игорем Клименко.

Руководство МВД на практических примерах продемонстрировали важность проекта Закона Украины «О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности» №11031. Законопроектом предусматриваются единые функциональные и технические требования к построению и функционированию систем видеомониторинга состояния публичной безопасности центрального, регионального и местного уровней», - отметил председатель Комитета Сергей Ионушас.

Объектами видеомониторинга будут:

- информационные объекты, к которым относятся физлица, а также транспортные средства;

- публичные места;

- другие территории общего пользования;

- территории, здания, сооружения учебных заведений, здравоохранения и помещения в них;

- вещи и предметы и т.д.

Идентификация информационного объекта «физическое лицо» осуществляется на основании определенного набора биометрических данных и такой информации о личности:

собственное имя,

дата рождения/смерти,

место рождения,

пол,

сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (нахождении) лица, снятии лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (нахождения) лица,

сведения о гражданстве или его отсутствии,

оцифрованный образ лица,

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспортного документа лица (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в соответствии с законом).

Идентификация информационного объекта «транспортное средство» осуществляется на основании таких сведений о транспортном средстве: марка, модель, цвет, год выпуска, номерной знак, информация о владельце транспортного средства (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), дата рождения, полное наименование и идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины (для юридических лиц), адрес регистрации местожительства физического лица или адрес местонахождения юридического лица.

С целью получения информации для идентификации объектов, зафиксированных в системах видеомониторинга состояния публичной безопасности, система видеомониторинга состояния публичной безопасности центрального уровня осуществляет электронное информационное взаимодействие с Единым государственным демографическим реестром, Единой информационно-аналитической системой управления миграционными процессами, национальной системой граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, Единым государственным реестром транспортных средств, Государственным реестром физических лиц – налогоплательщиков.

Персональные данные (информация о физическом лице, владельце транспортного средства и т.д.) хранятся и обрабатываются в системах видеомониторинга состояния публичной безопасности в течение срока, необходимого для достижения целей обработки таких данных, определенных законодательством, но не более 15 лет.

Каждое лицо, персональные данные (информация о личности) которого внесены в системы видеомониторинга состояния публичной безопасности, имеет право:

ознакомиться с данными относительно себя, внесенными в системы видеомониторинга состояния публичной безопасности, если иное не установлено законами Украины;

требовать обновления и исправления информации о себе;

на обеспечение защиты своих прав, если запрос или требование об исправлении своих персональных данных не удовлетворены;

на безвозмездное получение справки о внесении информации о себе в системы видеомониторинга состояния публичной безопасности.

Финансирование работ по обеспечению построения и функционирования системы видеомониторинга осуществляется из государственного бюджета, в пределах расходов, предусмотренных для МВД, международной технической помощи и других источников Предлагается, чтобы закон вступил в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, ранее руководство МВД сообщало, что в Украине начнут работать около 50 тысяч камер видеонаблюдения, в том числе для распознавания лица.

Автор: Наталья Мамченко

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