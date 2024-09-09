ЕС может наказать Словакию заморозкой миллиардов евро за решение отменить специальную прокуратуру

Словакию могут привлечь к ответственности в связи с решением Роберта Фицо отменить специальную прокуратуру, осуществлявшую надзор за некоторыми коррупционными делами, связанными со средствами ЕС.

Европейская комиссия может наказать Словакию за подрыв демократических норм, что может привести к прекращению выделения средств для страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Комиссия подготовила запуск процедуры привлечения к ответственности Братиславы в связи с решением премьер-министра Роберта Фицо отменить специальную прокуратуру, которая осуществляла надзор за некоторыми коррупционными делами, связанными со средствами ЕС.

В настоящее время процесс находится на начальной стадии и нуждается в одобрении президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В издании отмечается, что около 80% всех государственных инвестиций в Словакии финансируются из фондов ЕС. Любые потенциальные проблемы с финансированием могут стать серьезным ударом для этой страны-члена ЕС и еврозоны, уже сталкивающейся с проблемами из-за чрезмерного дефицита финансов.

Один из собеседников Bloomberg заявил, что одно из предложений состоит в том, чтобы Еврокомиссия использовала свой так называемый механизм обусловленности, который Евросоюзу позволяет заморозить финансирование, когда он видит, что его деньги находятся под угрозой.

Так, ЕС мог бы удержать часть из 12,8 млрд евро из фондов сплоченности, выделенных Словакии в бюджете Евросоюза. Такую сумму Словакия должна получить на период 2021-2027 годов.

Кроме того, Еврокомиссия изучает возможность возвращения всех или части грантов на борьбу с Covid в размере 2,7 млрд. евро, которые Словакия получила как часть расходов ЕС на борьбу с последствиями пандемии. Создание специальной прокуратуры являлось условием выделения этих средств.

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