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ЄС може покарати Словаччину замороженням мільярдів євро за рішення скасувати спеціальну прокуратуру

12:31, 9 вересня 2024
Словаччину можуть притягнути до відповідальності у зв'язку з рішенням Роберта Фіцо скасувати спеціальну прокуратуру, яка здійснювала нагляд за деякими корупційними справами, пов'язаними з коштами ЄС.
ЄС може покарати Словаччину замороженням мільярдів євро за рішення скасувати спеціальну прокуратуру
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Європейська комісія може покарати Словаччину за підрив демократичних норм, що може призвести до припинення виділення коштів для країни. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Наразі комісія підготувала запуск процедури притягнення до відповідальності Братислави у зв'язку з рішенням прем'єр-міністра Роберта Фіцо скасувати спеціальну прокуратуру, яка здійснювала нагляд за деякими корупційними справами, пов'язаними з коштами ЄС.

Наразі процес перебуває на початковій стадії і потребує схвалення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

У виданні зазначають, що близько 80% усіх державних інвестицій у Словаччині фінансуються з фондів ЄС. Будь-які потенційні проблеми з фінансуванням можуть стати серйозним ударом для цієї країни-члена ЄС і єврозони, яка вже стикається з проблемами через надмірний дефіцит фінансів.

Один із співрозмовників Bloomberg заявив, що одна з пропозицій полягає в тому, щоб Єврокомісія використала свій так званий механізм обумовленості, який Євросоюзу дозволяє заморозити фінансування, коли він бачить, що його гроші перебувають під загрозою.

Так ЄС міг би утримати частину з 12,8 млрд євро з фондів згуртованості, виділених Словаччині в бюджеті Євросоюзу. Таку суму Словаччина повинна отримати на період 2021-2027 років.

Крім того, Єврокомісія вивчає можливість повернення всіх або частини грантів на боротьбу з Covid у розмірі 2,7 млрд євро, які Словаччина отримала як частину витрат ЄС на боротьбу з наслідками пандемії. Створення спеціальної прокуратури було умовою виділення цих коштів.

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