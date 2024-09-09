Практика судів
  1. У світі

Прем’єр Грузії пояснив відкликання тимчасово повіреного України Харишина закупівлею пральних машин

12:54, 9 вересня 2024
Іраклій Кобахідзе стверджує, що рішення пов'язане із закупівлею побутової техніки.
Прем’єр Грузії пояснив відкликання тимчасово повіреного України Харишина закупівлею пральних машин
Джерело фото: georgia.mfa.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував рішення глави МЗС України Андрія Сибіги відкликати тимчасового повіреного Михайла Харишина, зазначивши, що це рішення не є політичним. Про це пише повідомляє «Ехо Кавказа».

Кобахідзе стверджує, що рішення нового очільника МЗС України відкликати Харишина пов'язане із питанням закупівлі побутової техніки.

«За нашою інформацією, це не політичний акт. Конкретний представник, якщо не помиляюся, який має і дипломатичний статус, закуповував побутові предмети.

Це було визнано неадекватним у світлі війни, що триває, і це стало причиною його відкликання. Це та інформація, якою ми володіємо. <...> Йдеться про пральні машини», – сказав прем'єр-міністр Грузії.

Раніше, як писала «Судово-юридична газета», Сибіга зробив оголошення після зустрічі з українськими послами та генеральними консулами.

«Посли країни у війні не можуть бути відірваними від реалій війни. У зв’язку з цим ухвалив рішення про відкликання тимчасового повіреного України в Грузії», – наголосив новий глава МЗС України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні введуть систему відеонагляду за громадянами і звірки їх даних для ідентифікації – у тому числі про місце проживання

Громадян через систему відеонагляду будуть ідентифікувати на підставі набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім’я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання чи перебування, відцифрований образ обличчя, номер картки платника податків.

Цифровізація усіх процесів виконавчого провадження – заступник міністра юстиції Андрій Гайченко підсумував роботу за 5 років

Зокрема у 2024 році була реалізована можливість отримання сторонами виконавчого провадження, які зареєстровані в ЄСІТС, документів виконавчого провадження в електронній формі

П’яний чоловік з відстрочкою розбив двері ТЦК, бо хотів потрапити до ЗСУ – ТЦК

У Тернопільському ТЦК повідомили, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив піти на службу в Збройні Сили «у свій особистий агресивний спосіб».

Вказаний клієнтом банку в анкеті рівень доходів у НБУ пропонують застосовувати як орієнтир для лімітів на перекази

Банки зможуть застосовувати як орієнтир для лімітів на перекази між картками рівень доходів клієнта, який той вказав в анкеті.

8 тисяч з 20 тисяч справ громадян з ліквідованого ОАСК розподілять на Донецький та Луганський окружні адмінсуди

Основну кількість справ громадян проти державних органів, які лишилися від Окружного адмінсуду Києва, передадуть на розгляд Донецькому, Луганському та Дніпропетровському окружним адмінсудам.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду