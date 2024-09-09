Прем’єр Грузії пояснив відкликання тимчасово повіреного України Харишина закупівлею пральних машин

Іраклій Кобахідзе стверджує, що рішення пов'язане із закупівлею побутової техніки.

Джерело фото: georgia.mfa.gov.ua

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував рішення глави МЗС України Андрія Сибіги відкликати тимчасового повіреного Михайла Харишина, зазначивши, що це рішення не є політичним. Про це пише повідомляє «Ехо Кавказа».

Кобахідзе стверджує, що рішення нового очільника МЗС України відкликати Харишина пов'язане із питанням закупівлі побутової техніки.

«За нашою інформацією, це не політичний акт. Конкретний представник, якщо не помиляюся, який має і дипломатичний статус, закуповував побутові предмети.

Це було визнано неадекватним у світлі війни, що триває, і це стало причиною його відкликання. Це та інформація, якою ми володіємо. <...> Йдеться про пральні машини», – сказав прем'єр-міністр Грузії.

Раніше, як писала «Судово-юридична газета», Сибіга зробив оголошення після зустрічі з українськими послами та генеральними консулами.

«Посли країни у війні не можуть бути відірваними від реалій війни. У зв’язку з цим ухвалив рішення про відкликання тимчасового повіреного України в Грузії», – наголосив новий глава МЗС України.

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