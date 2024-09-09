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Премьер Грузии объяснил отзыв временного поверенного Украины Харишина закупкой стиральных машин

12:54, 9 сентября 2024
Ираклий Кобахидзе утверждает, что решение связано с закупкой бытовой техники.
Премьер Грузии объяснил отзыв временного поверенного Украины Харишина закупкой стиральных машин
Источник фото: georgia.mfa.gov.ua
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал решение главы МИД Украины Андрея Сибиги отозвать временного поверенного Михаила Харишина, отметив, что это решение не является политическим. Об этом пишет «Эхо Кавказа».

Кобахидзе утверждает, что решение нового главы МИД Украины отозвать Харишина связано с вопросом закупки бытовой техники.

«По нашей информации, это не политический акт. Конкретный представитель, если не ошибаюсь, имеющий и дипломатический статус, закупал бытовые предметы.

Это было сочтено неадекватным в свете продолжающейся войны и это стало причиной его отзыва. Это та информация, которой мы располагаем. <...> Речь идет о стиральных машинах», – сказал премьер-министр Грузии.

Ранее, как писала «Судебно-юридическая газета», Сибига сделал объявление после встречи с украинскими послами и генеральными консулами.

«Послы страны в войне не могут быть оторваны от реалий войны. В этой связи принял решение об отзыве временного поверенного Украины в Грузии», – подчеркнул новый глава МИД Украины.

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