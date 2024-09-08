Андрей Сибига анонсировал пересмотр штатных росписей посольств

Новый глава МИД Андрей Сибига готовит новую структуру министерства и пересмотр штатных расписаний посольств.

Фото: Андрей Сибига/Фейсбук

Новоназначенный министр иностранных дел Андрей Сибига принял решение завершить длительную командировку временной поверенной Украины в Грузии Михаила Харишина. Это объявление было сделано после встречи с украинскими послами и генеральными консулами.

Он подчеркнул, что во время совещания объявил о своих первых кадровых решениях и представил "очень четкие критерии" для оценки эффективности работы украинских послов.

"Это конкретный результат, смелость и проактивность. Послы страны в войне не могут быть оторваны от реалий войны. В связи с этим принял решение об отзыве временного поверенного Украины в Грузии", – сообщил Сибига.

Сибига отметил, что сейчас каждый посол должен выступать "играющим тренером, который не ждет указаний из центра, а действует инициативно, берет на себя ответственность и собственным примером демонстрирует силу украинской дипломатии".

Новый министр анонсировал "новую структуру" МИД, также, по его словам, будут пересмотрены штатные расписания посольств.

Сибига также сообщил о внесении представления об увольнении заместителя министра Ирины Боровец.

Ранее Андрей Сибига анонсировал кадровые изменения в ведомстве. Он отметил, что появятся новые послы и генеральные консулы. Также произойдут изменения в центральном аппарате, направленные на усиление системы.

Верховная Рада 5 сентября назначила Андрея Сибигу министром иностранных дел Украины.

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