Владимир Зеленский сообщил, что представит план победы Украины Джо Байдену, Дональду Трампу и Камале Харрис

Президент Зеленский подчеркнул важность поддержки США для достижения успеха Украины в войне с рф.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров с делегацией Конгресса США в Италии обсудил «определенные детали» плана победы для Украины.

Полную версию этого плана представят президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис.

Зеленский добавил, что Украина «очень рассчитывает» на результаты переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином. Президент также отметил важность встреч с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Президент также подчеркнул, что сейчас важно максимально укрепить позиции Украины и оградить государство от российского террора и предоставить больше возможностей нашим воинам на фронте.

"Это и Покровск, Торецк, Кураховское направление и другие точки наибольшего сосредоточения российских сил. Я благодарю каждую бригаду, каждый подразделения, которые действительно устойчиво держат позиции", – сказал он.

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