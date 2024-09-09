В Житомирской области молодой человек изнасиловал 7-летнюю сестру своей девушки

23-летний мужчина в состоянии опьянения изнасиловал ребенка.

В Житомирской области направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя по факту изнасилования 7-летнего ребенка. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, преступление совершило 23-летний парень в июне этого года. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Событие произошло днем, в доме родной бабушки, где девочка время от времени гостила. Обвиняемый также бывал в доме на правах сожителя старшей сестры потерпевшей.

Дождавшись, когда в комнате никого не было, применял силу и свое физическое преимущество и совершил по отношению к ней действия сексуального характера.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.