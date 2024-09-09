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В Гоструда объяснили, существуют ли запреты по допуску лиц моложе 18 лет к работе без медицинских осмотров

07:40, 9 сентября 2024
При установлении факта, что работа оказывает негативное влияние на здоровье несовершеннолетнего, он немедленно увольняется с этой работы и переводится на более легкую работу.
В Гоструда объяснили, существуют ли запреты по допуску лиц моложе 18 лет к работе без медицинских осмотров
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, существуют ли запреты на допуск лиц, младше 18 лет к работе без медицинских осмотров.

Все лица моложе восемнадцати лет принимаются на работу только после предварительного медицинского осмотра и в дальнейшем до достижения 21 года ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру.

При установлении факта, что работа оказывает негативное влияние на здоровье несовершеннолетнего, он немедленно увольняется с этой работы и переводится на более легкую работу.

При переводе несовершеннолетних на основании медицинского заключения на более легкую, но ниже оплачиваемую работу за несовершеннолетним в течение двух недель сохраняется предварительный заработок (ч.1 ст.114 КЗоТ Украины).

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