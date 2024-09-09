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У Держпраці пояснили, чи існують заборони щодо допуску осіб, молодше 18 років до роботи без медичних оглядів

07:40, 9 вересня 2024
При встановленні факту, що робота негативно впливає на здоров’я неповнолітнього, він негайно звільняється з цієї роботи і переводиться на більш легку роботу.
У Держпраці пояснили, чи існують заборони щодо допуску осіб, молодше 18 років до роботи без медичних оглядів
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Державна служба з питань праці пояснює,  чи існують заборони щодо допуску осіб, молодше 18 років до роботи без медичних оглядів.

Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові.

При встановленні факту, що робота негативно впливає на здоров’я неповнолітнього, він негайно звільняється з цієї роботи і переводиться на більш легку роботу.

При переведенні неповнолітніх на підставі медичного висновку на більш легку, але нижче оплачувану роботу, за неповнолітнім протягом двох тижнів зберігається попередній заробіток (ч.1 ст.114 КЗпП України).

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