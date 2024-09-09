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На Житомирщині молодий чоловік зґвалтував 7-річну сестру своєї дівчини

15:36, 9 вересня 2024
23-річний чоловік у стані сп’яніння зґвалтував дитину.
На Житомирщині молодий чоловік зґвалтував 7-річну сестру своєї дівчини
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На Житомирщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом зґвалтування 7-річної дитини. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, злочин скоїв 23-річний парубок у червні цього року. Він був у стані алкогольного сп’яніння.

Подія сталася вдень, у будинку рідної бабусі, де дівчинка час від часу гостювала. Обвинувачений також бував у будинку на правах співмешканця старшої сестри потерпілої.

Дочекавшись, коли у кімнаті нікого не було, застосовував силу і свою фізичну перевагу та вчинив стосовно неї дії сексуального характеру.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волі строком від 10 до 15 років.

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