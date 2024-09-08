Володимир Зеленський повідомив, що представить план перемоги України Джо Байдену, Дональду Трампу і Камалі Гарріс

Президент Зеленський підкреслив важливість підтримки США для досягнення успіху України у війні з рф.

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що під час переговорів з делегацією Конгресу США в Італії обговорив «певні деталі» плану перемоги для України.

Повну версію цього плану представлять президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Дональду Трампу та Камалі Гарріс.

Зеленський додав, що Україна «дуже розраховує» на результати переговорів із міністром оборони США Ллойдом Остіном. Президент також наголосив на важливості зустрічей з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

Президент також підкреслив, що зараз важливо максимально зміцнити позиції України та захистити державу від російського терору та надати більше можливостей нашим воїнам на фронті.

"Це і Покровськ, Торецьк, Курахівський напрямок та інші точки найбільшого зосередження російських сил. Я дякую кожній бригаді, кожному підрозділу, які справді стійко тримають позиції", – сказав він.

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