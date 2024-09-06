Новый глава МИД Андрей Сибига анонсировал кадровые изменения в министерстве

Будут изменения и в центральном аппарате, направленные на усиление системы.

Новоназначенный министр иностранных дел Андрей Сибига анонсировал кадровые изменения в ведомстве.

Он отметил, что появятся новые послы и генеральные консулы. Также произойдут изменения в центральном аппарате, направленные на усиление системы.

«МИД должен соответствовать новым геополитическим реалиям. Как институционально, так и кадрово. Как в Украине, так и за границей. На недавнем совещании послов под председательством президента был согласован список приоритетных стран и регионов, где мы откроем новые дипломатические учреждения. Будут кадровые изменения – появятся новые послы и генеральные консулы. Будут изменения и в центральном аппарате, направленные на усиление системы», – отметил Сибига.

По его словам, мерилом для каждого руководителя загранучреждений «станет результат, а не самопиар и публикации в соцсетях».

«Независимо от политической конъюнктуры в мире Украина будет находить модальности для обеспечения своего национального интереса. Соответственно, будет пересмотрена и Стратегия внешнеполитической деятельности Украины. Исходя из реалий военного времени», – заявил новый глава МИД.

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