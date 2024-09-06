Новий очільник МЗС Андрій Сибіга анонсував кадрові зміни у міністерстві

Будуть зміни і в центральному апараті, спрямовані на посилення системи.

Новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував кадрові зміни у відомстві.

Він зазначив, що з'являться нові посли та генеральні консули. Також відбудуться зміни і в центральному апараті, спрямовані на посилення системи.

«МЗС має відповідати новим геополітичним реаліям. Як інституційно, так і кадрово. Як в Україні, так і за кордоном. На нещодавній нараді послів під головуванням президента було погоджено перелік пріоритетних країн і регіонів, де ми відкриємо нові дипломатичні установи. Будуть кадрові зміни - з'являться нові посли та генеральні консули. Будуть зміни і в центральному апараті, спрямовані на посилення системи», - зазначив Сибіга.

За його словами, мірилом для кожного керівника закордонних установ «стане результат, а не самопіар і публікації в соцмережах».

«Незалежно від політичної кон’юктури в світі Україна знаходитиме модальності для забезпечення свого національного інтересу. Відповідно буде переглянута і Стратегія зовнішньополітичної діяльності України. Виходячи з реалій воєнного часу», - заявив новий очільник МЗС.

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