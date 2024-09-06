Планируют ли закрывать телемарафон, — ответ нового министра культуры

Однако нужно найти такой формат его работы, который будет интересен общественности.

В Украине не планируют закрывать телемарафон, но нужно найти такой формат его работы, который будет интересен общественности. Об этом заявил новый министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий.

«О марафоне: он был, есть и будет. Просто нужно искать форму, чтобы была заинтересованность в общественности. Есть множество людей, которые его смотрят. И так же очень важно: доносить единым голосом происходящее вокруг», - отметил министр.

Он добавил, что готов обсудить замечания к телемарафону с членами комитета, если таковые возникнут.

Николай Точицкий заверил, что конструктивные предложения по работе телемарафона приветствуются.

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