Министерство юстиции ждет перезагрузка – Ольга Стефанишина

Новый министр юстиции рассказала, что будет дальше с Минюстом, но вопрос состоит также в том, сможет ли сама Ольга Стефанишина им эффективно управлять.

Источник фото - Facebook-страница Ольги Стефанишиной

Верховная Рада 5 сентября 2024 года назначила на должность министра юстиции Ольгу Стефанишину, которая теперь будет совмещать эту должность с должностью вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Во время рассмотрения 5 сентября кандидатуры Ольги Стефанишиной на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политике, ей пришлось ответить на ряд вопросов народных депутатов.

О «перезагрузке» Минюста

Как сообщила Ольга Стефанишина народным депутатам, пока что она будет пытаться воздерживаться от радикальных кадровых изменений в Министерстве юстиции.

«Радикальных кадровых перемен пока не будет. Я проведу собеседования со всеми заместителями министра и директорами департаментов и директоратов, которые остались после предыдущего министра», - рассказала новая министр юстиции.

Вместе с тем, как отметила Ольга Стефанишина, уже в ближайшее время Министерство юстиции ждет кадровое усиление – в министерстве появятся два новых замминистра.

Направление деятельности одного из заместителей уже известно – это будет заместитель министра по вопросам правовой политики и адаптации законодательства.

В дальнейшем, по словам Ольги Стефанишиной, министерство все же ждет «перезагрузка».

Дело в том, что, по мнению министра юстиции, Минюст должен быть не просто государственным учреждением, а органом, который будет «определять политику государства в сфере права и следить за единством законодательства в разных сферах».

«Я буду исходить из своего понимания Министерства юстиции, в которое я пришла работать много лет назад. Министерство юстиции, кроме административных функций, должно отвечать за правовую политику, единство и целостность законодательства, регулирующего основы функционирования государства», - рассказала Ольга Стефанишина, которая работала в Минюсте на разных должностях с 2007 по 2015 годы.

Региональные управления Министерства юстиции

Также Ольга Стефанишина сообщила, что уже начала разбираться в вопросах ликвидации и оптимизации сети региональных управлений Министерства юстиции.

Напомним, что с 2019 года была существенно сокращена сеть территориальных (региональных) управлений Минюста.

Сначала из 24 управлений осталось 8 межрегиональных управлений, а после 2022 года межрегиональных управлений осталось только 4.

Практика сокращения территориальных (межрегиональных) управлений вызвала неоднозначную реакцию, ведь не во всех случаях, как сообщили народные депутаты, удалось добиться цели их сокращения.

Как отметила в связи с этим Ольга Стефанишина, определенная ревизия вопроса ликвидации территориальных (межрегиональных) управлений Минюста вполне возможна.

Вопросы адвокатуры

На встрече с народными депутатами Ольга Стефанишина сообщила, что есть вопросы к деятельности органов адвокатского самоуправления, но вместе с тем реформа адвокатуры, как институции, не планируется.

«У меня нет ощущения, что адвокатура, как институт, сейчас плохо себя чувствует. Думаю, что в целом адвокатура чувствует себя неплохо. Запрос на реформирование адвокатского самоуправления есть, но я не считаю, что реформа адвокатуры, как институции, это сейчас приоритет №1», – рассказала Ольга Стефанишина народным депутатам.

Отношения с народными депутатами

Интересно, что народным депутатам из Комитета по вопросам правовой политики Ольга Стефанишина пообещала, что будет привлекать их к активной работе по разным направлениям, которыми она теперь будет заниматься.

А для более эффективной презентации достижений Украины в сфере судебной реформы, народных депутатов планируют привлекать к участию в работе делегаций, которые ведут переговоры с разными европейскими и мировыми институтами.

Как эффективно совмещать две должности

В связи с тем, что отныне Ольга Стефанишина будет совмещать должность министра юстиции с должностью вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, неудивительно, что у народных депутатов возникли вопросы, как же она будет справляться с обязанностями министра юстиции.

Ведь Министерство юстиции отвечает за множество направлений - государственную регистрацию, нотариальную деятельность, противодействие рейдерству, деятельность исполнительной службы и пенитенциарной системы, за судебную экспертизу и даже за санкционную политику государства, выполнение международных обязательств и представительство государства в ЕСПЧ.

На встрече в Комитете по правовой политике Ольга Стефанишина пыталась убедить народных депутатов, что сможет справиться с таким колоссальным объемом работы.

«Рассматриваю предложение возглавить министерство не как дополнительную нагрузку, а как «разгрузку», ведь раньше я была «министром без портфеля», а теперь у меня будет целое министерство, что позволит мне быть эффективной», - рассказала Ольга Стефанишина.

Однако, похоже, что вопросы к сочетанию обязанностей все же остались, поскольку Ольга Стефанишина сразу же сообщила народным депутатам, что для нее крайне важны переговоры с МВФ относительно обязательств Украины и ее финансовых потребностей, в которых она будет принимать участие лично.

А уже 17-19 сентября Ольга Стефанишина, как профильный вице-премьер министр, будет представлять Украину в Брюсселе на встрече с Еврокомиссией во время так называемого «скрининга» (обследования) украинского законодательства на его соответствие законодательству ЕС.

К тому же, как добавила Ольга Стефанишина, ее «офис» вице-премьер министра по европейской и евроатлантической интеграции, который находится в здании Кабинета министров, не только продолжит работу, но даже будет расширяться.

Полная поддержка Президента

Впрочем, о чем уже точно можно говорить, так это о том, что назначение Ольги Стефанишиной на две должности одновременно согласовано лично Президентом.

На заседании Комитета по правовой политике народные депутаты сообщили, что назначить Ольгу Стефанишину одновременно на должность министра юстиции и вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, на заседании парламентской фракции партии «Слуга народа» 4 сентября лично попросил президент Владимир Зеленский, который дал ей очень позитивную характеристику.

Автор: Вячеслав Хрипун

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