Міністерство юстиції чекає перезавантаження – Ольга Стефанішина

Нова міністр юстиції розповіла, що буде далі з Мін’юстом, але питання полягає в тому, чи зможе Ольга Стефанішина взагалі ним ефективно керувати.

Джерело фото - Facebook-сторінка Ольги Стефанішиної

Верховна Рада 5 вересня 2024 року призначила на посаду міністра юстиції Ольгу Стефанішину, яка відтепер буде поєднувати цю посаду з посадою віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Під час розгляду 5 вересня кандидатури Ольги Стефанішиної на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правової політики, їй довелося відповісти на низку запитань народних депутатів.

Про перезавантаження Мін’юсту

Як повідомила Ольга Стефанішина народним депутатам, поки що вона буде намагатися утримуватися від радикальних кадрових змін у Міністерстві юстиції.

«Радикальних кадрових зміни поки що не буде. Я проведу співбесіди з усіма заступниками міністра та директорами департаментів та директоратів, що залишилися після попереднього міністра», - розповіла нова міністр юстиції.

Разом з тим, як відзначила Ольга Стефанішина, вже найближчим часом Міністерство юстиції чекає кадрове підсилення – у міністерстві з’являться два нових заступника міністра.

Напрямок діяльності одного з заступників вже відомий – це буде заступник міністра з питань правової політики і адаптації законодавства.

У подальшому, за словами Ольги Стефанішиної, міністерство все ж чекає «перезавантаження».

Справа в тому, що на думку міністра юстиції, Мін’юст має бути не просто державною установою, а органом, який буде «визначати політику держави у сфері права та стежити за єдністю законодавства у різних сферах».

«Я буду виходити зі свого розуміння Міністерства юстиції, в яке я прийшла працювати багато років тому. Міністерство юстиції, окрім адміністративних функцій, має відповідати за правову політику, єдність і цілісність законодавства, яке регулює основи функціонування держави», - розповіла Ольга Стефанішина, яка працювала у Мін’юсті на різних посадах з 2007 по 2015 роки.

Регіональні управління Міністерства юстиції

Також Ольга Стефанішина повідомила, що вже почала розбиратися у питаннях ліквідації та оптимізації мережі регіональних управлінь Міністерства юстиції.

Нагадаємо, що з 2019 року була суттєво скорочена мережа територіальних (регіональних) управлінь Мін’юсту.

Спочатку з 24 управлінь залишилося 8 міжрегіональних управлінь, а після 2022 року міжрегіональних управлінь залишилося лише 4.

Практика скорочення територіальних (міжрегіональних) управлінь викликала неоднозначну реакцію, адже не у всіх випадках, як повідомили народні депутати, вдалося досягти мети їх скорочення.

Як зазначила у зв’язку з цим Ольга Стефанішина, певна ревізія питання ліквідації територіальних (міжрегіональних) управлінь Мін’юсту є можливою.

Питання адвокатури

На зустрічі з народними депутатами Ольга Стефанішина повідомила, що є питання до діяльності органів адвокатського самоврядування, але разом з тим, реформа адвокатури, як інституції, не планується.

«У мене немає відчуття, що адвокатура, як інституція, зараз погано себе почуває. Думаю, що в цілому адвокатура почуває себе непогано. Запит на реформування адвокатського самоврядування є, але я не вважаю, що реформа адвокатури, як інституції, це зараз пріоритет № 1», - розповіла Ольга Стефанішина народним депутатам.

Відносини з народними депутатами

Цікаво, що народним депутатам з Комітету з питань правової політики Ольга Стефанішина пообіцяла, що буде залучати їх до активної роботи по різних напрямках, якими вона тепер буде опікуватися.

А для більш ефективної презентації досягнень України в сфері судової реформи, народних депутатів планують залучати до участі у роботі делегацій, які ведуть перемовини з різними європейськими та світовими інституціями.

Як ефективно поєднувати дві посади

У зв’язку з тим, що відтепер Ольга Стефанішина буде поєднувати посаду міністра юстиції з посадою віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, то не дивно, що у народних депутатів виникли питання, як вона справлятиметься з обов’язками міністра юстиції.

Адже Міністерство юстиції відповідає за величезну кількість напрямків - державну реєстрацію, нотаріальну діяльність, протидію рейдерству, діяльність виконавчої служби та пенітенціарної системи, за судову експертизу і навіть за санкційну політику держави, виконання міжнародних зобов’язань та представництво держави у ЄСПЛ.

На зустрічі в Комітеті з питань правової політики Ольга Стефанішина намагалася переконати народних депутатів, що зможе впоратися з колосальним обсягом роботи.

«Розглядаю пропозицію очолити міністерство не як додаткове навантаження, а як «розвантаження», адже раніше я була «міністром без портфелю», а тепер у мене буде ціле міністерство, що дозволить мені бути ефективною», - розповіла Ольга Стефанішина.

Однак, схоже, що питання до поєднання обов’язків все ж залишилися, оскільки Ольга Стефанішина одразу ж повідомила народним депутатам, що для неї є вкрай важливими перемовини з МВФ щодо зобов’язань України та її фінансових потреб, в яких вона буде брати участь особисто.

А вже 17-19 вересня Ольга Стефанішина, як профільний віце-прем’єр-міністр, буде представляти Україну в Брюсселі на зустрічі з Єврокомісією під час так званого «скрінінгу» (обстеження) українського законодавства на його відповідність законодавству ЄС.

До того ж, як додала Ольга Стефанішина, її «офіс» віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, який знаходиться у будівлі Кабінету міністрів, не тільки продовжить роботу, а навіть буде розширюватися.

Повна підтримка Президента

Втім, про що вже точно можна говорити, так це про те, що призначення Ольги Стефанішиної на дві посади одночасно, погоджене особисто Президентом.

На засіданні Комітету з питань правової політики народні депутати повідомили, що призначити Ольгу Стефанішину одночасно на посаду міністра юстиції та віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції на засіданні парламентської фракції партії «Слуга народу» 4 вересня їх особисто прохав президент Володимир Зеленський, який надав їй дуже схвальну характеристику.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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