У Латинській Америці виявили новий коронавірус у кажанів – що відомо

У бразильських кажанах виявили коронавірус з фуриновим розщепленням, подібним до Sars-Cov-2.

Науковці ідентифікували новий коронавірус BRZ batCoV у кажанів виду з «вусами», поширеного в Латинській Америці, який містить генетичну особливість розщеплення фурину, як у Sars-Cov-2, повідомляє The Telegraph.

Вірус, ймовірно, циркулює непомітно через обмежений відбір проб у регіоні.

Генетичне секвенування, проведене цифровим методом без ізоляції, виявило цю подібність до частини Sars-Cov-2, що дозволяє проникати в клітини людини; деякі дослідники пов’язували це з гіпотезами лабораторного походження.

Доктор Косуке Такада зазначив, що відкриття ілюструє виникнення таких молекулярних рис незалежно в різних вірусних лініях через природну еволюцію.

Стюарт Нейл з кафедри інфекційних хвороб King’s College London, не залучений до дослідження, зауважив: це не перший виявлений випадок подібних фуринових сайтів з початку пандемії.

«Ми слабо розуміємо селективний тиск, що сприяє еволюції фуринових місць у кажанів чи після міжвидової передачі. Але стаття підтверджує їхню поширеність. Вона не пояснює, як Sars-Cov-2 набув свого сайту, але показує легкість появи в одній зоні спайкового білка у різних вірусах родини», – пояснив Нейл.

Девід Робертсон з Центру досліджень вірусів Університету Глазго додав: виявлення сайту цікавим, але очікуваним, бо ця геномна ділянка відносно мінлива.

Дослідники підкреслили відсутність доказів, що BRZ batCoV, знайдений у зразках кишкової тканини 70 кажанів з бразильських штатів Мараньян і Сан-Паулу, здатен заражати людей чи інших ссавців.

Такада, постдок у Сіднейському університеті, наголосив: дослідження акцентує глобальний потенціал нових патогенів, включно з недостатньо дослідженими регіонами як Південна Америка. Виявлення не дорівнює ризику – останній залежить від екологічних і людських факторів, як контакти з інфікованими тваринами. Розуміння вірусної різноманітності покращує раннє попередження та фокус на пріоритетних вірусах.

