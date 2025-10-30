Практика судів
  1. У світі

У Латинській Америці виявили новий коронавірус у кажанів – що відомо

23:36, 30 жовтня 2025
У бразильських кажанах виявили коронавірус з фуриновим розщепленням, подібним до Sars-Cov-2.
У Латинській Америці виявили новий коронавірус у кажанів – що відомо
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Науковці ідентифікували новий коронавірус BRZ batCoV у кажанів виду з «вусами», поширеного в Латинській Америці, який містить генетичну особливість розщеплення фурину, як у Sars-Cov-2, повідомляє The Telegraph.

Вірус, ймовірно, циркулює непомітно через обмежений відбір проб у регіоні.

Генетичне секвенування, проведене цифровим методом без ізоляції, виявило цю подібність до частини Sars-Cov-2, що дозволяє проникати в клітини людини; деякі дослідники пов’язували це з гіпотезами лабораторного походження.

Доктор Косуке Такада зазначив, що відкриття ілюструє виникнення таких молекулярних рис незалежно в різних вірусних лініях через природну еволюцію.

Стюарт Нейл з кафедри інфекційних хвороб King’s College London, не залучений до дослідження, зауважив: це не перший виявлений випадок подібних фуринових сайтів з початку пандемії.

«Ми слабо розуміємо селективний тиск, що сприяє еволюції фуринових місць у кажанів чи після міжвидової передачі. Але стаття підтверджує їхню поширеність. Вона не пояснює, як Sars-Cov-2 набув свого сайту, але показує легкість появи в одній зоні спайкового білка у різних вірусах родини», – пояснив Нейл.

Девід Робертсон з Центру досліджень вірусів Університету Глазго додав: виявлення сайту цікавим, але очікуваним, бо ця геномна ділянка відносно мінлива.

Дослідники підкреслили відсутність доказів, що BRZ batCoV, знайдений у зразках кишкової тканини 70 кажанів з бразильських штатів Мараньян і Сан-Паулу, здатен заражати людей чи інших ссавців.

Такада, постдок у Сіднейському університеті, наголосив: дослідження акцентує глобальний потенціал нових патогенів, включно з недостатньо дослідженими регіонами як Південна Америка. Виявлення не дорівнює ризику – останній залежить від екологічних і людських факторів, як контакти з інфікованими тваринами. Розуміння вірусної різноманітності покращує раннє попередження та фокус на пріоритетних вірусах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Бразилія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва