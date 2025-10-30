Практика судов
В Латинской Америке обнаружили новый коронавирус у летучих мышей – что известно

23:36, 30 октября 2025
У бразильских летучих мышей обнаружили коронавирус с фуриновым расщеплением, подобным Sars-Cov-2.
Ученые идентифицировали новый коронавирус BRZ batCoV у летучих мышей вида с «усами», распространенного в Латинской Америке, который содержит генетическую особенность расщепления фурина, как у Sars-Cov-2, сообщает The Telegraph.

Вирус, вероятно, циркулирует незаметно из-за ограниченного отбора проб в регионе.

Генетическое секвенирование, проведенное цифровым методом без изоляции, выявило это сходство с частью Sars-Cov-2, позволяющей проникать в клетки человека; некоторые исследователи связывали это с гипотезами лабораторного происхождения.

Доктор Косуке Такада отметил, что открытие иллюстрирует возникновение таких молекулярных черт независимо в разных вирусных линиях через естественную эволюцию.

Стюарт Нейл из кафедры инфекционных болезней King’s College London, не привлеченный к исследованию, заметил: это не первый обнаруженный случай подобных фуриновых сайтов с начала пандемии.

«Мы слабо понимаем селективное давление, способствующее эволюции фуриновых сайтов у летучих мышей или после межвидовой передачи. Но статья подтверждает их распространенность. Она не объясняет, как Sars-Cov-2 приобрел свой сайт, но показывает легкость появления в одной зоне спайкового белка у разных вирусов семейства», — пояснил Нейл.

Дэвид Робертсон из Центра исследований вирусов Университета Глазго добавил: обнаружение сайта интересно, но ожидаемо, потому что этот геномный участок относительно изменчив.

Исследователи подчеркнули отсутствие доказательств того, что BRZ batCoV, обнаруженный в образцах кишечной ткани 70 летучих мышей из бразильских штатов Мараньян и Сан-Паулу, способен заражать людей или других млекопитающих.

Такада, постдок в Сиднейском университете, подчеркнул: исследование акцентирует глобальный потенциал новых патогенов, включая недостаточно исследованные регионы, такие как Южная Америка. Обнаружение не равнозначно риску — последний зависит от экологических и человеческих факторов, таких как контакты с инфицированными животными. Понимание вирусного разнообразия улучшает раннее предупреждение и фокус на приоритетных вирусах.

Бразилия

