Держмитслужба затвердила професійний стандарт «Інспектор митний»

Фото: finclub.net

Державна митна служба України повідомила, що у рамках реалізації HR-стратегії затвердила професійного стандарту «Інспектор митний».

Професійний стандарт «Інспектор митний» визначає чіткі вимоги до компетентностей, знань, умінь і навичок посадових осіб митних органів, спрямованих на ефективне виконання ними службових обов’язків відповідно до найкращих міжнародних практик.

Документ став результатом аналітичної та експертної роботи з урахуванням положень Рамки митних компетенцій ЄС, професійних стандартів Всесвітньої митної організації та сучасних підходів до управління людським капіталом у секторі державної служби.

«На підставі висновку Національного агентства кваліфікацій до проєкту професійного стандарту, схваленого рішенням Нацагентства № 12 від 07 жовтня 2025 року, наказом Державної митної служби України затверджено професійний стандарт «Інспектор митний», який вже зареєстровано Національним агентством кваліфікацій», - заявили у ДМС.

Також там додали, що наступним кроком у реалізації цього стратегічного напряму стане тісна взаємодія із закладами вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців у сфері митної справи. Планується поступове приведення освітніх програм до вимог професійного стандарту, що сприятиме підготовці висококваліфікованих спеціалістів, здатних ефективно реалізувати державну митну політику в умовах євроінтеграції.

