Гостаможслужба утвердила профессиональный стандарт «Инспектор таможенный»

Государственная таможенная служба Украины сообщила, что в рамках реализации HR-стратегии утвердила профессиональный стандарт «Инспектор таможенный».

Профессиональный стандарт «Инспектор таможенный» определяет четкие требования к компетенциям, знаниям, умениям и навыкам должностных лиц таможенных органов, направленные на эффективное выполнение ими служебных обязанностей в соответствии с лучшими международными практиками.

Документ стал результатом аналитической и экспертной работы с учетом положений Рамки таможенных компетенций ЕС, профессиональных стандартов Всемирной таможенной организации и современных подходов к управлению человеческим капиталом в секторе государственной службы.

«На основании заключения Национального агентства квалификаций к проекту профессионального стандарта, одобренного решением Нацагентства №12 от 7 октября 2025 года, приказом Государственной таможенной службы Украины утвержден профессиональный стандарт “Инспектор таможенный”, который уже зарегистрирован Национальным агентством квалификаций», — заявили в Гостаможслужбе.

Также там добавили, что следующим шагом в реализации этого стратегического направления станет тесное взаимодействие с учреждениями высшего образования, которые осуществляют подготовку специалистов в сфере таможенного дела. Планируется постепенное приведение образовательных программ в соответствие с требованиями профессионального стандарта, что будет способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов, способных эффективно реализовывать государственную таможенную политику в условиях евроинтеграции.

