Як ФОПу отримати довідку про доходи за період здійснення підприємницької діяльності

Підприємець може отримати довідку про доходи, подавши заяву до податкового органу — форма та порядок залежать від системи оподаткування.

Головне управління ДПС у Закарпатській області нагадує: фізичні особи-підприємці можуть отримати довідку про доходи за період здійснення підприємницької діяльності, подавши відповідну заяву до податкового органу.

Для ФОП на загальній системі

Довідка видається за формою № 568, затвердженою наказом Мінфіну № 568 від 13.06.2017.

Її можна отримати лише за річний звітний період.

Для цього потрібно подати окрему заяву за кожен звітний рік, за який необхідна інформація.

Для ФОП на спрощеній системі

Довідка видається у довільній формі.

У заяві необхідно зазначити:

дані про заявника;

період, за який потрібна довідка;

спосіб отримання — особисто в ЦОП або поштою.

Термін надання послуги — до 10 календарних днів (відповідно до наказу ДПС № 446 від 22.04.2021).

Як подати заяву

Заяву можна подати:

особисто або поштою до контролюючого органу за основним місцем обліку;

в електронній формі через засоби електронного зв’язку (згідно з п. 42.4 ст. 42 ПКУ);

або до будь-якого діючого Центру обслуговування платників.

Де отримати довідку

Контролюючий орган або ЦОП видає:

довідку за формою № 568 — для доходів на загальній системі (окремо за кожен рік);

довідку у довільній формі — для доходів на спрощеній системі (особисто або поштою).

Важливо

У період дії воєнного стану адміністративні послуги надаються незалежно від місця обліку платника податків (наказ ДПС № 173 від 28.03.2022).

Документи, подані до податкових органів, зберігаються протягом 5 років відповідно до Переліку, затвердженого наказом Мін’юсту № 578/5 від 12.04.2012.

