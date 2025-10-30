Практика судів
  1. В Україні

Як ФОПу отримати довідку про доходи за період здійснення підприємницької діяльності

22:58, 30 жовтня 2025
Підприємець може отримати довідку про доходи, подавши заяву до податкового органу — форма та порядок залежать від системи оподаткування.
Як ФОПу отримати довідку про доходи за період здійснення підприємницької діяльності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Закарпатській області нагадує: фізичні особи-підприємці можуть отримати довідку про доходи за період здійснення підприємницької діяльності, подавши відповідну заяву до податкового органу.

Для ФОП на загальній системі

Довідка видається за формою № 568, затвердженою наказом Мінфіну № 568 від 13.06.2017.

Її можна отримати лише за річний звітний період.

Для цього потрібно подати окрему заяву за кожен звітний рік, за який необхідна інформація.

Для ФОП на спрощеній системі

Довідка видається у довільній формі.

У заяві необхідно зазначити:

  • дані про заявника;
  • період, за який потрібна довідка;
  • спосіб отримання — особисто в ЦОП або поштою.

Термін надання послуги — до 10 календарних днів (відповідно до наказу ДПС № 446 від 22.04.2021).

Як подати заяву

Заяву можна подати:

  • особисто або поштою до контролюючого органу за основним місцем обліку;
  • в електронній формі через засоби електронного зв’язку (згідно з п. 42.4 ст. 42 ПКУ);
  • або до будь-якого діючого Центру обслуговування платників.

Де отримати довідку

Контролюючий орган або ЦОП видає:

  • довідку за формою № 568 — для доходів на загальній системі (окремо за кожен рік);
  • довідку у довільній формі — для доходів на спрощеній системі (особисто або поштою).

Важливо

У період дії воєнного стану адміністративні послуги надаються незалежно від місця обліку платника податків (наказ ДПС № 173 від 28.03.2022).

Документи, подані до податкових органів, зберігаються протягом 5 років відповідно до Переліку, затвердженого наказом Мін’юсту № 578/5 від 12.04.2012.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

підприємець ФОП ДПС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області