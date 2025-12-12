Через СЗЧ п’ятьох військових командир заплатить 17 тисяч гривень штрафу — деталі справи

Командир не забезпечив належний контроль, що призвело до самовільного залишення частини п’ятьма військовими.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині командир навчальної роти заплатить 17 тисяч гривень штрафу за самовільне залишення частини п’ятьма військовими. Постанову в справі № 944/6058/25 оприлюднив Яворівський районний суд Львівської області.

У матеріалах справи вказується, що із 20 по 26 жовтня п’ятеро військових вчинили СЗЧ, покинувши розташування військової частини. Через це на командира зведеної навчальної роти склали протокол про адміністративне правопорушення.

«Молодший лейтенант не здійснював заходи щодо належного обліку особового складу, проведення з особовим складом індивідуальної виховної роботи, планування бойової підготовки та здійснення контролю за її виконанням, не забезпечив встановлення в підрозділі такого внутрішнього порядку, який гарантував би неухильне виконання Законів України та положень Статутів ЗС України», – вказує суд.

Під час судового засідання командир визнав свою провину.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.172-15 КУпАП, та наклав на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 гривень.

Також з нього стягнуто судовий збір в розмірі 605 гривень 60 копійок.

На постанову може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду через Яворівський районний суд Львівської області протягом десяти днів з дня її винесення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.