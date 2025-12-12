  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Через СЗЧ пятерых военных командир заплатит 17 тысяч гривен штрафа — детали дела

13:36, 12 декабря 2025
Командир не обеспечил надлежащий контроль, что привело к самовольному оставлению части пятью военнослужащими.
Во Львовской области командир учебной роты заплатит 17 тысяч гривен штрафа за самовольное оставление части пятью военнослужащими. Постановление по делу № 944/6058/25 обнародовал Яворовский районный суд Львовской области.

В материалах дела указывается, что с 20 по 26 октября пятеро военнослужащих совершили самовольное оставление части, покинув расположение воинской части. В связи с этим на командира сводной учебной роты был составлен протокол об административном правонарушении.

«Младший лейтенант не осуществлял мероприятия по надлежащему учету личного состава, проведению с личным составом индивидуальной воспитательной работы, планированию боевой подготовки и осуществлению контроля за ее выполнением, не обеспечил установление в подразделении такого внутреннего порядка, который гарантировал бы неукоснительное выполнение законов Украины и положений Уставов ВС Украины», — указывает суд.

Во время судебного заседания командир признал свою вину.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-15 КоАП, и наложил на него административное взыскание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 гривен.

Также с него взыскан судебный сбор в размере 605 гривен 60 копеек.

На постановление может быть подана апелляционная жалоба в Львовский апелляционный суд через Яворовский районный суд Львовской области в течение десяти дней со дня его вынесения.

