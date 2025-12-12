  1. В Україні

Довіра до прокуратури зросла до рекордних 29% — загальнонаціональне дослідження

11:30, 12 грудня 2025
В Україні вперше презентували загальнонаціональне дослідження рівня злочинності та довіри до системи правосуддя.
В Україні оприлюднено результати першого масштабного загальнонаціонального дослідження щодо рівня злочинності, оцінки роботи правоохоронних органів та довіри громадян до системи правосуддя.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, заступник Генепрокурора Андрій Лещенко наголосив, що це дослідження стало важливим інструментом об’єктивної оцінки змін, які відбуваються в правоохоронній системі.

За його словами, результати свідчать про позитивну динаміку: довіра до прокуратури зросла з 19% у 2018 році до 29% у 2025-му, що є одним із найвищих показників серед правоохоронних та антикорупційних інституцій. Також збільшився рівень довіри до судів та антикорупційних органів.

Головні результати дослідження:

  • довіра до прокуратури — 29%;
  • довіра до судів — 28%;
  • довіра до НАБУ та САП — 27–28%.

Як зазначив Лещенко, соціологічні дані є більш показовими, ніж статистика, оскільки дозволяють оцінити ситуацію через досвід громадян.

Фактори, що впливають на рівень довіри:

Опитування показало, що ключовим чинником є якість комунікації правоохоронців із громадянами.

  • 54% респондентів вважають, що правоохоронці не завжди демонструють належну повагу;
  • 35% вважають, що стандарт поваги переважає.

Фокус-групи підтверджують: у випадках, коли прокурор проявляє професійну етику, відкритість і залученість, рівень довіри суттєво зростає навіть попри тривалість провадження.

Вперше виміряно реальний рівень латентної злочинності

У дослідженні взяли участь 14 347 респондентів. Воно дозволило визначити рівень злочинності в кожній області окремо. Близько третини громадян за останній рік особисто або через членів сім’ї стали потерпілими від злочинів.

Найпоширеніші правопорушення:

  • хуліганство — 14,1%;
  • обман під час купівель, зокрема онлайн — 12,7%;
  • корупційні правопорушення — 5,1%;
  • шахрайство — 4,9%;
  • онлайн-крадіжки з банківських рахунків — 3,7%;
  • домашнє насильство — 3,1%.

У понад 52% випадків фізичних нападів постраждалі зверталися по допомогу до поліції, що навіть перевищує середній рівень ЄС.

Громадяни визначили й основні чинники, що впливають на злочинність: війна (65%), корупція та економічні труднощі (близько 50%), соціальна несправедливість та м’якість покарань (близько 30%).

Чому громадяни не завжди звертаються до поліції

Головна причина — недовіра до можливості отримати дієву допомогу. Наприклад, 72% потерпілих від шахрайства під час купівель не звернулися до правоохоронців, вважаючи це марним.

