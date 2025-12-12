  1. В Украине

Доверие к прокуратуре выросло до рекордных 29% — общенациональное исследование

11:30, 12 декабря 2025
В Украине впервые представили общенациональное исследование уровня преступности и доверия к системе правосудия.
Доверие к прокуратуре выросло до рекордных 29% — общенациональное исследование
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине опубликованы результаты первого масштабного общенационального исследования относительно уровня преступности, оценки работы правоохранительных органов и доверия граждан к системе правосудия.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, заместитель Генпрокурора Андрей Лещенко подчеркнул, что это исследование стало важным инструментом объективной оценки изменений, происходящих в правоохранительной системе.

По его словам, результаты свидетельствуют о позитивной динамике: доверие к прокуратуре выросло с 19% в 2018 году до 29% в 2025-м, что является одним из самых высоких показателей среди правоохранительных и антикоррупционных институтов. Также увеличился уровень доверия к судам и антикоррупционным органам.

Основные результаты исследования:

  • доверие к прокуратуре — 29%;
  • доверие к судам — 28%;
  • доверие к НАБУ и САП — 27–28%.

Как отметил Лещенко, социологические данные являются более показательными, чем статистика, поскольку позволяют оценить ситуацию через опыт граждан.

Факторы, влияющие на уровень доверия:

Опрос показал, что ключевым фактором является качество коммуникации правоохранителей с гражданами.

  • 54% респондентов считают, что правоохранители не всегда демонстрируют должное уважение;
  • 35% считают, что стандарт уважения преобладает.

Фокус-группы подтверждают: в случаях, когда прокурор проявляет профессиональную этику, открытость и вовлеченность, уровень доверия существенно возрастает, даже несмотря на длительность производства.

Впервые измерен реальный уровень латентной преступности

В исследовании приняли участие 14 347 респондентов. Оно позволило определить уровень преступности в каждой области отдельно. Около трети граждан за последний год лично или через членов семьи стали потерпевшими от преступлений.

Наиболее распространенные правонарушения:

  • хулиганство — 14,1%;
  • обман при покупках, в том числе онлайн — 12,7%;
  • коррупционные правонарушения — 5,1%;
  • мошенничество — 4,9%;
  • онлайн-кражи с банковских счетов — 3,7%;
  • домашнее насилие — 3,1%.

В более чем 52% случаев физических нападений пострадавшие обращались за помощью в полицию, что даже превышает средний уровень ЕС.

Граждане также определили основные факторы, влияющие на преступность: война (65%), коррупция и экономические трудности (около 50%), социальная несправедливость и мягкость наказаний (около 30%).

Почему граждане не всегда обращаются в полицию

Главная причина — недоверие в возможность получить действенную помощь. Например, 72% потерпевших от мошенничества при покупках не обращались к правоохранителям, считая это бессмысленным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ОГП прокуратура правосудие преступление

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд поставил точку в споре между пенсионером и ПФУ: стаж из РФ зачли, кассацию отклонили

КАС ВС окончательно закрыл путь для кассационного пересмотра пенсионного дела, подтвердив правомерность решений судов нижестоящих инстанций.

Экс-глава ГСА Алексей Сальников: о фальсификациях НАБУ, провокаторе Гончаре и вмешательстве в авторораспределение ВАКС

В большом интервью «Судебно-юридической газете» Алексей Сальников озвучил причины, которые, по его мнению, привели к уголовному преследованию, и объясняет, почему считает приговор политически мотивированным.

Верховная Рада может рассмотреть вопрос об увольнении Министра образования и науки Украины Оксена Лисового

Парламент может рассмотреть отставку министра образования.

Апелляционная палата ВАКС подтвердила конфискацию авто за 3,29 млн грн чиновника Минюста Кириенко

Суд пришел к выводу, что конфискация законна, так как чиновник не смог объяснить происхождение средств.

Главный сервисный центр МВД пояснил, какое авто считается новым в его понимании

В терминологии сервисных центров МВД «новый автомобиль» — это исключительно автомобиль из салона, который ранее никогда не был нигде зарегистрирован.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]