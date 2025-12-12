Доверие к прокуратуре выросло до рекордных 29% — общенациональное исследование

В Украине впервые представили общенациональное исследование уровня преступности и доверия к системе правосудия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине опубликованы результаты первого масштабного общенационального исследования относительно уровня преступности, оценки работы правоохранительных органов и доверия граждан к системе правосудия.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, заместитель Генпрокурора Андрей Лещенко подчеркнул, что это исследование стало важным инструментом объективной оценки изменений, происходящих в правоохранительной системе.

По его словам, результаты свидетельствуют о позитивной динамике: доверие к прокуратуре выросло с 19% в 2018 году до 29% в 2025-м, что является одним из самых высоких показателей среди правоохранительных и антикоррупционных институтов. Также увеличился уровень доверия к судам и антикоррупционным органам.

Основные результаты исследования:

доверие к прокуратуре — 29%;

доверие к судам — 28%;

доверие к НАБУ и САП — 27–28%.

Как отметил Лещенко, социологические данные являются более показательными, чем статистика, поскольку позволяют оценить ситуацию через опыт граждан.

Факторы, влияющие на уровень доверия:

Опрос показал, что ключевым фактором является качество коммуникации правоохранителей с гражданами.

54% респондентов считают, что правоохранители не всегда демонстрируют должное уважение;

35% считают, что стандарт уважения преобладает.

Фокус-группы подтверждают: в случаях, когда прокурор проявляет профессиональную этику, открытость и вовлеченность, уровень доверия существенно возрастает, даже несмотря на длительность производства.

Впервые измерен реальный уровень латентной преступности

В исследовании приняли участие 14 347 респондентов. Оно позволило определить уровень преступности в каждой области отдельно. Около трети граждан за последний год лично или через членов семьи стали потерпевшими от преступлений.

Наиболее распространенные правонарушения:

хулиганство — 14,1%;

обман при покупках, в том числе онлайн — 12,7%;

коррупционные правонарушения — 5,1%;

мошенничество — 4,9%;

онлайн-кражи с банковских счетов — 3,7%;

домашнее насилие — 3,1%.

В более чем 52% случаев физических нападений пострадавшие обращались за помощью в полицию, что даже превышает средний уровень ЕС.

Граждане также определили основные факторы, влияющие на преступность: война (65%), коррупция и экономические трудности (около 50%), социальная несправедливость и мягкость наказаний (около 30%).

Почему граждане не всегда обращаются в полицию

Главная причина — недоверие в возможность получить действенную помощь. Например, 72% потерпевших от мошенничества при покупках не обращались к правоохранителям, считая это бессмысленным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.