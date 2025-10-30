Как ФЛП получить справку о доходах за период осуществления предпринимательской деятельности

Главное управление ГНС в Закарпатской области напоминает: физические лица-предприниматели могут получить справку о доходах за период осуществления предпринимательской деятельности, подав соответствующее заявление в налоговый орган.
Для ФЛП на общей системе
Справка выдается по форме № 568, утвержденной приказом Минфина № 568 от 13.06.2017.
Ее можно получить только за годовой отчетный период.
Для этого необходимо подать отдельное заявление за каждый отчетный год, за который требуется информация.
Для ФЛП на упрощенной системе
Справка выдается в произвольной форме.
В заявлении необходимо указать:
Срок предоставления услуги — до 10 календарных дней (в соответствии с приказом ГНС № 446 от 22.04.2021).
Как подать заявление
Заявление можно подать:
Где получить справку
Контролирующий орган или ЦОП выдает:
Важно
В период действия военного положения административные услуги предоставляются независимо от места учета плательщика налогов (приказ ГНС № 173 от 28.03.2022).
Документы, поданные в налоговые органы, хранятся в течение 5 лет в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минюста № 578/5 от 12.04.2012.
