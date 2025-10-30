Практика судов
Как ФЛП получить справку о доходах за период осуществления предпринимательской деятельности

22:58, 30 октября 2025
Предприниматель может получить справку о доходах, подав заявление в налоговый орган — форма и порядок зависят от системы налогообложения.
Главное управление ГНС в Закарпатской области напоминает: физические лица-предприниматели могут получить справку о доходах за период осуществления предпринимательской деятельности, подав соответствующее заявление в налоговый орган.

Для ФЛП на общей системе

Справка выдается по форме № 568, утвержденной приказом Минфина № 568 от 13.06.2017.

Ее можно получить только за годовой отчетный период.

Для этого необходимо подать отдельное заявление за каждый отчетный год, за который требуется информация.

Для ФЛП на упрощенной системе

Справка выдается в произвольной форме.

В заявлении необходимо указать:

  • данные о заявителе;
  • период, за который нужна справка;
  • способ получения — лично в ЦОП или по почте.

Срок предоставления услуги — до 10 календарных дней (в соответствии с приказом ГНС № 446 от 22.04.2021).

Как подать заявление

Заявление можно подать:

  • лично или по почте в контролирующий орган по основному месту учета;
  • в электронной форме через средства электронной связи (согласно п. 42.4 ст. 42 НКУ);
  • или в любой действующий Центр обслуживания плательщиков.

Где получить справку

Контролирующий орган или ЦОП выдает:

  • справку по форме № 568 — для доходов на общей системе (отдельно за каждый год);
  • справку в произвольной форме — для доходов на упрощенной системе (лично или по почте).

Важно

В период действия военного положения административные услуги предоставляются независимо от места учета плательщика налогов (приказ ГНС № 173 от 28.03.2022).

Документы, поданные в налоговые органы, хранятся в течение 5 лет в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минюста № 578/5 от 12.04.2012.

