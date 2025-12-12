  1. В Україні

Хуліганство та шахрайство під час онлайн-покупок українці назвали найпоширенішими видами злочинів

12:24, 12 грудня 2025
Згідно з даними дослідження, вказують в ОГП, близько третини населення протягом останніх 12 місяців стали потерпілими від злочинів особисто або через членів своїх родин.
Хуліганство та шахрайство під час онлайн-покупок українці назвали найпоширенішими видами злочинів
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хуліганство та шахрайство під час онлайн-покупок стали найпоширенішими видами злочинів, про які повідомили українці в межах першого загальнонаціонального дослідження «Оцінка рівня злочинності, оцінка роботи правоохоронних органів та довіри населення до системи правосуддя в Україні».

Як повідомив заступник Генерального прокурора Андрій Лещенко, результати опитування вперше дозволили виміряти реальний рівень латентної злочинності в країні та оцінити ситуацію окремо в кожній області. Загалом у дослідженні взяли участь 14 347 респондентів.

Згідно з даними, вказують в ОГП, близько третини населення протягом останніх 12 місяців стали потерпілими від злочинів особисто або через членів своїх родин.

Найпоширеніші правопорушення:

  • хуліганство — 14,1%;
  • обман під час купівлі товарів і послуг, зокрема онлайн — 12,7%;
  • корупційні правопорушення — 5,1%;
  • шахрайство — 4,9%;
  • онлайн-крадіжки з банківських рахунків — 3,7%;
  • домашнє насильство — 3,1%.

Дослідження також показало, що в понад 52% випадків фізичних нападів постраждалі зверталися до правоохоронних органів. Це навіть вище за середній показник у країнах ЄС.

Що найбільше впливає на рівень злочинності?

Українці назвали ключові чинники, що посилюють злочинність:

  • війна — 65%;
  • корупція та економічні труднощі — близько 50%;
  • соціальна несправедливість і м’якість покарань — близько 30%.

Чому потерпілі не звертаються до поліції?

Головною причиною є недовіра в можливість отримати реальну допомогу. Наприклад, 72% постраждалих від обману під час покупок не звернулися до поліції, вважаючи, що це не матиме результату. Значна частина громадян намагається вирішувати проблему самостійно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура поліція злочинець злочин

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Житель Дніпропетровщини опинився у базі розшукуваних військовозобов’язаних через бюрократичну помилку: що вирішив суд

Система призовного обліку помилково оголосила чоловіка у розшук.

Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

35 тисяч євро за страждання: як війна формує судову практику компенсації моральної шкоди

Українське правосуддя виходить за межі символічних сум, створюючи нові підходи до сатисфакції.

В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]