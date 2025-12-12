Хуліганство та шахрайство під час онлайн-покупок українці назвали найпоширенішими видами злочинів

Згідно з даними дослідження, вказують в ОГП, близько третини населення протягом останніх 12 місяців стали потерпілими від злочинів особисто або через членів своїх родин.

Фото: Getty Images

Хуліганство та шахрайство під час онлайн-покупок стали найпоширенішими видами злочинів, про які повідомили українці в межах першого загальнонаціонального дослідження «Оцінка рівня злочинності, оцінка роботи правоохоронних органів та довіри населення до системи правосуддя в Україні».

Як повідомив заступник Генерального прокурора Андрій Лещенко, результати опитування вперше дозволили виміряти реальний рівень латентної злочинності в країні та оцінити ситуацію окремо в кожній області. Загалом у дослідженні взяли участь 14 347 респондентів.

Найпоширеніші правопорушення:

хуліганство — 14,1%;

обман під час купівлі товарів і послуг, зокрема онлайн — 12,7%;

корупційні правопорушення — 5,1%;

шахрайство — 4,9%;

онлайн-крадіжки з банківських рахунків — 3,7%;

домашнє насильство — 3,1%.

Дослідження також показало, що в понад 52% випадків фізичних нападів постраждалі зверталися до правоохоронних органів. Це навіть вище за середній показник у країнах ЄС.

Що найбільше впливає на рівень злочинності?

Українці назвали ключові чинники, що посилюють злочинність:

війна — 65%;

корупція та економічні труднощі — близько 50%;

соціальна несправедливість і м’якість покарань — близько 30%.

Чому потерпілі не звертаються до поліції?

Головною причиною є недовіра в можливість отримати реальну допомогу. Наприклад, 72% постраждалих від обману під час покупок не звернулися до поліції, вважаючи, що це не матиме результату. Значна частина громадян намагається вирішувати проблему самостійно.

