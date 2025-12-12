Хулиганство и мошенничество при онлайн-покупках украинцы назвали самыми распространенными видами преступлений

Согласно данным исследования, указывают в ОГП, около трети населения в течение последних 12 месяцев стали потерпевшими от преступлений лично или через членов своих семей.

Хулиганство и мошенничество при онлайн-покупках стали самыми распространенными видами преступлений, о которых сообщили украинцы в рамках первого общенационального исследования «Оценка уровня преступности, оценка работы правоохранительных органов и доверия населения к системе правосудия в Украине».

Как сообщил заместитель Генерального прокурора Андрей Лещенко, результаты опроса впервые позволили измерить реальный уровень латентной преступности в стране и оценить ситуацию отдельно в каждой области. В целом в исследовании приняли участие 14 347 респондентов.

Наиболее распространенные правонарушения:

хулиганство — 14,1%;

обман при покупке товаров и услуг, в том числе онлайн — 12,7%;

коррупционные правонарушения — 5,1%;

мошенничество — 4,9%;

онлайн-кражи с банковских счетов — 3,7%;

домашнее насилие — 3,1%.

Исследование также показало, что в более чем 52% случаев физических нападений пострадавшие обращались в правоохранительные органы. Этот показатель даже превышает средний уровень в странах ЕС.

Что больше всего влияет на уровень преступности?

Украинцы назвали ключевые факторы, которые усиливают преступность:

война — 65%;

коррупция и экономические трудности — около 50%;

социальная несправедливость и мягкость наказаний — около 30%.

Почему потерпевшие не обращаются в полицию?

Главная причина — недоверие в возможность получить реальную помощь. Например, 72% пострадавших от обмана при покупках не обратились в полицию, считая это бесполезным. Значительная часть граждан пытается решать проблему самостоятельно.

