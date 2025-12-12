Хулиганство и мошенничество при онлайн-покупках украинцы назвали самыми распространенными видами преступлений
Хулиганство и мошенничество при онлайн-покупках стали самыми распространенными видами преступлений, о которых сообщили украинцы в рамках первого общенационального исследования «Оценка уровня преступности, оценка работы правоохранительных органов и доверия населения к системе правосудия в Украине».
Как сообщил заместитель Генерального прокурора Андрей Лещенко, результаты опроса впервые позволили измерить реальный уровень латентной преступности в стране и оценить ситуацию отдельно в каждой области. В целом в исследовании приняли участие 14 347 респондентов.
Согласно данным, указывают в ОГП, около трети населения в течение последних 12 месяцев стали потерпевшими от преступлений лично или через членов своих семей.
Наиболее распространенные правонарушения:
- хулиганство — 14,1%;
- обман при покупке товаров и услуг, в том числе онлайн — 12,7%;
- коррупционные правонарушения — 5,1%;
- мошенничество — 4,9%;
- онлайн-кражи с банковских счетов — 3,7%;
- домашнее насилие — 3,1%.
Исследование также показало, что в более чем 52% случаев физических нападений пострадавшие обращались в правоохранительные органы. Этот показатель даже превышает средний уровень в странах ЕС.
Что больше всего влияет на уровень преступности?
Украинцы назвали ключевые факторы, которые усиливают преступность:
- война — 65%;
- коррупция и экономические трудности — около 50%;
- социальная несправедливость и мягкость наказаний — около 30%.
Почему потерпевшие не обращаются в полицию?
Главная причина — недоверие в возможность получить реальную помощь. Например, 72% пострадавших от обмана при покупках не обратились в полицию, считая это бесполезным. Значительная часть граждан пытается решать проблему самостоятельно.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.