Військових замість служби відправляли працювати на СТО: ДБР викрило схему на Хмельниччині

13:54, 12 грудня 2025
Посадовці військової частини відправляли підлеглих ремонтувати автомобілі.
Військових замість служби відправляли працювати на СТО: ДБР викрило схему на Хмельниччині
На Хмельниччині посадовці військової частини відправляли військових працювати на приватній СТО замість служби. Їм повідомлено про підозру. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Фігуранти виявляли військових, які не бажали нести службу, але хотіли залишатися у штаті частини.

Потім їх відправляли працювати на станцію технічного обслуговування у Київській області, де вони ремонтували приватні авто та фактично заробляли гроші в інтересах знайомого одного з посадовців.

Слідчі встановили щонайменше чотирьох військовослужбовців, які, до того ж, «ділились» грошовим забезпеченням з керівництвом.

За даними, сума збитків державі у вигляді безпідставних виплат може перевищувати 1 млн грн, оскільки схема діяла понад рік.

Наразі ДБР досліджує службову документацію частини, щоб встановити точний розмір завданої шкоди та ідентифікувати інших можливих причетних.

Посадовцям повідомлено про підозру за:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України — перевищення військовою службовою особою службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб;
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України — пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків служби в умовах воєнного стану, також за попередньою змовою групою осіб.

За такі дії фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

