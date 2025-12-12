  1. В Украине

Военных вместо службы отправляли работать на СТО: ГБР разоблачило схему в Хмельницкой области

13:54, 12 декабря 2025
Должностные лица воинской части отправляли подчиненных ремонтировать автомобили.
В Хмельницкой области должностные лица воинской части отправляли военнослужащих работать на частную СТО вместо службы. Им сообщено о подозрении. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Фигуранты выявляли военнослужащих, которые не желали нести службу, но хотели оставаться в штате части.

Затем их отправляли работать на станцию технического обслуживания в Киевской области, где они ремонтировали частные автомобили и фактически зарабатывали деньги в интересах знакомого одного из должностных лиц.

Следователи установили по меньшей мере четырех военнослужащих, которые, к тому же, «делились» денежным обеспечением с руководством.

По данным, сумма ущерба государству в виде необоснованных выплат может превышать 1 млн грн, поскольку схема действовала более года.

В настоящее время ГБР исследует служебную документацию части, чтобы установить точный размер причиненного ущерба и идентифицировать других возможных причастных.

Должностным лицам сообщено о подозрении по:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины — превышение военным должностным лицом служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц;
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины — пособничество в уклонении военнослужащего от несения обязанностей службы в условиях военного положения, также по предварительному сговору группой лиц.

За такие действия фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

