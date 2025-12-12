Прокуратура оскаржить запобіжний захід поліцейській у справі ДТП в Прилуках, в якій загинула дитина

За інформацією прокуратури, наряд відділу реагування патрульної поліції, прямуючи на виклик по ДТП, здійснив наїзд на 36-річну жінку з донькою.

Фото: Суспільне

Чернігівська обласна прокуратура готує апеляційну скаргу на ухвалу суду щодо запобіжного заходу поліцейській, яка керувала службовим автомобілем під час дорожньо-транспортної пригоди в Прилуках, унаслідок якої загинула 6-річна дівчинка.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, керівник обласної прокуратури звертався до Деснянського районного суду Чернігова з клопотанням про застосування до працівниці поліції запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Втім суд ухвалив рішення про тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 тис. грн.

Прокуратура не погоджується з таким рішенням і має намір оскаржити його в апеляційному порядку. Наразі відповідна апеляційна скарга готується.

Кримінальне провадження перебуває на контролі керівника Чернігівської обласної прокуратури, який є старшим групи прокурорів у цій справі.

У ОГП нагадують, що 10 грудня близько 11:44 у місті Прилуки Чернігівської області наряд відділу реагування патрульної поліції Прилуцького районного відділу поліції, прямуючи на виклик щодо ДТП, здійснив наїзд на 36-річну жінку та її доньку. Пішоходи перетинали проїзну частину дороги по регульованому пішохідному переходу на вулиці В’ячеслава Чорновола.

Унаслідок отриманих травм 6-річна дівчинка загинула на місці події. Її матір із тілесними ушкодженнями було госпіталізовано.

