Прокуратура обжалует меру пресечения полицейской по делу ДТП в Прилуках, в котором погиб ребенок

13:18, 12 декабря 2025
По информации прокуратуры, наряд отдела реагирования патрульной полиции, направляясь по вызову по ДТП, совершил наезд на 36-летнюю женщину с дочерью.
Фото: Общественное
Черниговская областная прокуратура готовит апелляционную жалобу на решение суда о мере пресечения полицейской, которая управляла служебным автомобилем во время дорожно-транспортного происшествия в Прилуках, в результате которого погибла 6-летняя девочка.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, руководитель областной прокуратуры обращался в Деснянский районный суд Чернигова с ходатайством о применении к сотруднице полиции меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Однако суд принял решение о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 тыс. грн.

Прокуратура не соглашается с таким решением и намерена обжаловать его в апелляционном порядке. В настоящее время соответствующая апелляционная жалоба готовится.

Уголовное производство находится на контроле руководителя Черниговской областной прокуратуры, который является старшим группы прокуроров по данному делу.

В ОГП напоминают, что 10 декабря около 11:44 в городе Прилуки Черниговской области наряд отдела реагирования патрульной полиции Прилуцкого районного отдела полиции, следуя на вызов по ДТП, совершил наезд на 36-летнюю женщину и ее дочь. Пешеходы переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на улице Вячеслава Черновола.

В результате полученных травм 6-летняя девочка погибла на месте происшествия. Ее мать с телесными повреждениями была госпитализирована.Початок форми

