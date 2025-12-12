14 років без підтримки — школярка через суд домоглася позбавлення матері батьківських прав

Мати не виконувала батьківських обов’язків, а всі потреби дитини забезпечували бабуся та тітка.

На Львівщині суд став на бік школярки, яка фактично росла без участі матері. Дівчина проживала з бабусею та тіткою, які забезпечували її повсякденні потреби й навчання. Мати не займалася вихованням дитини, не підтримувала її матеріально та регулярно конфліктувала з родиною.

Суд визнав, що така поведінка порушує права дитини, і ухвалив рішення про позбавлення матері батьківських прав та стягнення з неї аліментів.

Старосамбірський районний суд Львівської області, розглянувши справу №455/2054/24, встановив такі ключові обставини:

Неповнолітня дитина фактично проживає з бабусею, вихованням і матеріальним забезпеченням опікується тітка.

Мати не проживає з дитиною, не цікавиться її життям, навчанням і станом здоров’я, не забезпечує харчування та лікування.

З біологічною матірʼю стосунки напружені у всієї родини — щодо тітки і бабусі жінка вчиняє домашнє насильство, навіть викликали поліцію. З донькою постійно свариться, не цікавиться її життям, здоровʼям, харчується окремо від доньки і речі купує тільки собі, а те, що купила колись доньці, — позабирала. Потреби дівчинки закривають тітка і бабуся.

Коли дитині виповнилося 14 і потрібно було оформлювати паспорт, мати не захотіла з нею їхати. А заяву мав подати законний представник дитини.

Дівчинка звернулася по безоплатну допомогу із зверненням до суду у звʼязку з позбавленням матері батьківських прав.

Орган опіки та піклування надав висновок про доцільність позбавлення матері батьківських прав.

Відповідачка була належно повідомлена про розгляд справи, однак у суд не з’явилася.

Суд дійшов висновку, що мати свідомо та без поважних причин ухилялася від виконання батьківських обов’язків, а змінити її поведінку неможливо. Це суперечить найкращим інтересам дитини.

У результаті суд:

позбавив матір батьківських прав щодо неповнолітньої дочки;

стягнув аліменти у розмірі 1/4 частини з усіх видів доходу щомісячно, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку — з дня подання позову і до досягнення дитиною повноліття;

допустив негайне виконання рішення в частині стягнення аліментів за один місяць;

стягнув з відповідачки судовий збір у дохід держави.

Рішення ухвалене заочно.

