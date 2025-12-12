14 лет без поддержки — школьница через суд добилась лишения матери родительских прав

Мать не выполняла родительские обязанности, а все потребности ребёнка обеспечивали бабушка и тетя.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Львовщине суд встал на сторону школьницы, которая фактически росла без участия матери. Девочка проживала с бабушкой и тетей, которые обеспечивали ее повседневные потребности и обучение. Мать не занималась воспитанием ребенка, не поддерживала ее материально и регулярно конфликтовала с семьей.

Суд признал, что такое поведение нарушает права ребенка, и принял решение о лишении матери родительских прав и взыскании с нее алиментов.

Старосамборский районный суд Львовской области, рассмотрев дело №455/2054/24, установил следующие ключевые обстоятельства:

Несовершеннолетний ребенок фактически проживает с бабушкой, воспитанием и материальным обеспечением занимается тетя.

Мать не проживает с ребенком, не интересуется ее жизнью, обучением и состоянием здоровья, не обеспечивает питание и лечение.

С биологической матерью отношения напряженные у всей семьи — в отношении тети и бабушки женщина совершала домашнее насилие, даже вызывали полицию. С дочерью постоянно ссорится, не интересуется ее жизнью и здоровьем, питается отдельно от дочери и покупает вещи только себе, а то, что когда-то купила дочери, — забрала. Потребности девочки обеспечивают тетя и бабушка.

Когда ребенку исполнилось 14 лет и необходимо было оформлять паспорт, мать не захотела ехать с ней. При этом заявление должен был подать законный представитель ребенка.

Девочка обратилась за безвозмездной помощью с обращением в суд в связи с лишением матери родительских прав.

Орган опеки и попечительства предоставил заключение о целесообразности лишения матери родительских прав.

Ответчица была надлежащим образом уведомлена о рассмотрении дела, однако в суд не явилась.

Суд пришел к выводу, что мать сознательно и без уважительных причин уклонялась от выполнения родительских обязанностей, а изменить ее поведение невозможно. Это противоречит наилучшим интересам ребенка.

В результате суд:

лишил мать родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери;

взыскал алименты в размере 1/4 части со всех видов дохода ежемесячно, но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста — со дня подачи иска и до достижения ребенком совершеннолетия;

допустил немедленное исполнение решения в части взыскания алиментов за один месяц;

взыскал с ответчицы судебный сбор в доход государства.

Решение принято заочно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.