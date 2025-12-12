  1. Судебная практика
  2. / В Украине

14 лет без поддержки — школьница через суд добилась лишения матери родительских прав

13:00, 12 декабря 2025
Мать не выполняла родительские обязанности, а все потребности ребёнка обеспечивали бабушка и тетя.
14 лет без поддержки — школьница через суд добилась лишения матери родительских прав
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Львовщине суд встал на сторону школьницы, которая фактически росла без участия матери. Девочка проживала с бабушкой и тетей, которые обеспечивали ее повседневные потребности и обучение. Мать не занималась воспитанием ребенка, не поддерживала ее материально и регулярно конфликтовала с семьей.

Суд признал, что такое поведение нарушает права ребенка, и принял решение о лишении матери родительских прав и взыскании с нее алиментов.

Старосамборский районный суд Львовской области, рассмотрев дело №455/2054/24, установил следующие ключевые обстоятельства:

Несовершеннолетний ребенок фактически проживает с бабушкой, воспитанием и материальным обеспечением занимается тетя.

Мать не проживает с ребенком, не интересуется ее жизнью, обучением и состоянием здоровья, не обеспечивает питание и лечение.

С биологической матерью отношения напряженные у всей семьи — в отношении тети и бабушки женщина совершала домашнее насилие, даже вызывали полицию. С дочерью постоянно ссорится, не интересуется ее жизнью и здоровьем, питается отдельно от дочери и покупает вещи только себе, а то, что когда-то купила дочери, — забрала. Потребности девочки обеспечивают тетя и бабушка.

Когда ребенку исполнилось 14 лет и необходимо было оформлять паспорт, мать не захотела ехать с ней. При этом заявление должен был подать законный представитель ребенка.

Девочка обратилась за безвозмездной помощью с обращением в суд в связи с лишением матери родительских прав.

Орган опеки и попечительства предоставил заключение о целесообразности лишения матери родительских прав.

Ответчица была надлежащим образом уведомлена о рассмотрении дела, однако в суд не явилась.

Суд пришел к выводу, что мать сознательно и без уважительных причин уклонялась от выполнения родительских обязанностей, а изменить ее поведение невозможно. Это противоречит наилучшим интересам ребенка.

В результате суд:

  • лишил мать родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери;
  • взыскал алименты в размере 1/4 части со всех видов дохода ежемесячно, но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста — со дня подачи иска и до достижения ребенком совершеннолетия;
  • допустил немедленное исполнение решения в части взыскания алиментов за один месяц;
  • взыскал с ответчицы судебный сбор в доход государства.

Решение принято заочно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд дети решение суда родительские права лишение родительских прав

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата ВС поставила точку в деле судьи Отрош о повторном оценивании и увольнении

Большая Палата Верховного Суда приняла решение: повторное квалификационное оценивание судьи после того, как ВСП уже приняла итоговое решение и внесла представление Президенту, является неправомерным.

Верховный Суд поставил точку в споре между пенсионером и ПФУ: стаж из РФ зачли, кассацию отклонили

КАС ВС окончательно закрыл путь для кассационного пересмотра пенсионного дела, подтвердив правомерность решений судов нижестоящих инстанций.

Экс-глава ГСА Алексей Сальников: о фальсификациях НАБУ, провокаторе Гончаре и вмешательстве в авторораспределение ВАКС

В большом интервью «Судебно-юридической газете» Алексей Сальников озвучил причины, которые, по его мнению, привели к уголовному преследованию, и объясняет, почему считает приговор политически мотивированным.

Верховная Рада может рассмотреть вопрос об увольнении Министра образования и науки Украины Оксена Лисового

Парламент может рассмотреть отставку министра образования.

Апелляционная палата ВАКС подтвердила конфискацию авто за 3,29 млн грн чиновника Минюста Кириенко

Суд пришел к выводу, что конфискация законна, так как чиновник не смог объяснить происхождение средств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]