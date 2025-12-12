Я не подавав і не збираюся подавати у відставку, – Генпрокурор Кравченко

Руслан Кравченко заявив, що продовжує виконувати обов’язки та не планує залишати посаду.

Фото: Руслан Кравченко

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не подавав і не має наміру подавати заяву про відставку.

«Я не подавав і не збираюся подавати у відставку. Я на своєму місці. І продовжую виконувати обов’язки Генерального прокурора», — наголосив Кравченко.

Він також прокоментував тиск, який, за його словами, чиниться на прокуратуру: «Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції, можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто».

Кравченко підкреслив, що залишається на посаді та працюватиме далі: «Я залишаюся там, де обіцяв бути, там, де найважче. Працюємо далі, не розслабляємось».

