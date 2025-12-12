  1. В Украине

Я не подавал и не собираюсь подавать в отставку, – Генпрокурор Кравченко

13:51, 12 декабря 2025
Руслан Кравченко заявил, что продолжает исполнять обязанности и не планирует покидать должность.
Я не подавал и не собираюсь подавать в отставку, – Генпрокурор Кравченко
Фото: Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не подавал и не намерен подавать заявление об отставке.

«Я не подавал и не собираюсь подавать в отставку. Я на своем месте. И продолжаю исполнять обязанности Генерального прокурора», — подчеркнул Кравченко.

Он также прокомментировал давление, которое, по его словам, оказывается на прокуратуру: «Я знаю каждого, кто работает сейчас против меня и прокуратуры как института, можете не маскироваться, я за каждым приду лично».

Кравченко подчеркнул, что остается на должности и будет работать дальше: «Я остаюсь там, где обещал быть, там, где труднее всего. Работаем дальше, не расслабляемся».

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко

