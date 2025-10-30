У Словаччині запроваджують обмеження швидкості для пішоходів і користувачів самокатів

У соцмережах користувачі жартують, що тепер у Словаччині можна буде отримати штраф навіть за те, що біжиш, щоб встигнути на автобус.

У Словаччині ухвалили зміни до закону про дорожній рух, якими тепер встановлюють максимальну швидкість пересування на тротуарах — не більше 6 км/год. Нові правила набудуть чинності 1 січня 2026 року, пише Politico.

Обмеження поширюватиметься на пішоходів, велосипедистів, скейтерів, користувачів самокатів та електросамокатів. Мета — зменшити кількість зіткнень на тротуарах, зокрема з участю електросамокатів.

«Головною метою є підвищення безпеки на тротуарах з огляду на зростаючу кількість зіткнень із користувачами самокатів», — пояснив автор поправки депутат.

Законодавець зазначив, що нововведення допоможе об’єктивно визначати порушення швидкісного режиму в пішохідних зонах.

Однак у Словаччині нововведення вже спричинило хвилю критики. Опозиційні політики й користувачі соцмереж висміяли ініціативу, ставлячи під сумнів її реалістичність і доцільність.

Середня швидкість ходьби зазвичай коливається між 4 і 5 км/год. Однак Британський фонд серця повідомляє, що темп 6,4 кілометра на годину вважається помірним для людини з відмінною фізичною підготовкою.

Опозиція розкритикувала зміну, і навіть Міністерство внутрішніх справ Словаччини заявило, що доречніше було б заборонити електросамокати на тротуарах, ніж запроваджувати загальне обмеження швидкості.

Представник опозиційної партії заявив, що проблема не в пішоходах чи велосипедистах, а у відсутності безпечних велодоріжок.

