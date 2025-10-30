В Словакии вводят ограничение скорости для пешеходов и пользователей самокатов

В соцсетях пользователи шутят, что теперь в Словакии можно будет получить штраф даже за то, что бежишь, чтобы успеть на автобус.

Фото: tcat.ca

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Словакии приняли изменения в закон о дорожном движении, которыми теперь устанавливается максимальная скорость передвижения по тротуарам — не более 6 км/ч. Новые правила вступят в силу 1 января 2026 года, пишет Politico.

Ограничение будет распространяться на пешеходов, велосипедистов, скейтеров, пользователей самокатов и электросамокатов. Цель — уменьшить количество столкновений на тротуарах, в частности с участием электросамокатов.

«Главная цель — повышение безопасности на тротуарах с учетом растущего количества столкновений с пользователями самокатов», — объяснил автор поправки депутат.

Законодатель отметил, что нововведение поможет объективно определять нарушения скоростного режима в пешеходных зонах.

Однако в Словакии нововведение уже вызвало волну критики. Оппозиционные политики и пользователи соцсетей высмеяли инициативу, ставя под сомнение ее реалистичность и целесообразность.

Средняя скорость ходьбы обычно колеблется между 4 и 5 км/ч. Однако Британский фонд сердца сообщает, что темп 6,4 километра в час считается умеренным для человека с отличной физической подготовкой.

Оппозиция раскритиковала изменение, и даже Министерство внутренних дел Словакии заявило, что разумнее было бы запретить электросамокаты на тротуарах, чем вводить общее ограничение скорости.

Представитель оппозиционной партии заявил, что проблема не в пешеходах или велосипедистах, а в отсутствии безопасных велодорожек.

В соцсетях пользователи шутят, что теперь в Словакии можно будет получить штраф даже за то, что бежишь, чтобы успеть на автобус.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.