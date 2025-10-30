Сенат США проголосував за скасування мит Трампа для ЄС, Японії та Південної Кореї

Сенатори-республіканці проголосували разом з демократами за схвалення двопартійної резолюції.

Сенат США проголосував за скасування глобальних мит американського лідера Дональда Трампа для ЄС, Японії та Південної Кореї. Голосування відбулося після того, як напередодні Сенат виступив за скасування глобальних мит проти Канади і Бразилії, пише The Hill.

Зазначається, що 4 сенатори-республіканці проголосували разом з демократами за схвалення двопартійної резолюції, яка скасовує високі мита для Євросоюзу, Японії та Південної Кореї.

Це голосування стало повторним розглядом ініціативи після того, як резолюція була провалена в Сенаті у квітні через нічийний результат. Тоді все вирішувалося голосом віцепрезидента Джей Ді Венса.

У виданні додають, що Палата представників навряд чи винесе це питання на голосування.

Додамо, Трамп зібрався відновити меблевий бізнес у Північній Кароліні за рахунок мит для інших країн.

