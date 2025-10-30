Практика судів
  1. У світі

Сенат США проголосував за скасування мит Трампа для ЄС, Японії та Південної Кореї

21:59, 30 жовтня 2025
Сенатори-республіканці проголосували разом з демократами за схвалення двопартійної резолюції.
Сенат США проголосував за скасування мит Трампа для ЄС, Японії та Південної Кореї
Фото: finclub.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сенат США проголосував за скасування глобальних мит американського лідера Дональда Трампа для ЄС, Японії та Південної Кореї. Голосування відбулося після того, як напередодні Сенат виступив за скасування глобальних мит проти Канади і Бразилії, пише The Hill.

Зазначається, що 4 сенатори-республіканці проголосували разом з демократами за схвалення двопартійної резолюції, яка скасовує високі мита для Євросоюзу, Японії та Південної Кореї.

Це голосування стало повторним розглядом ініціативи після того, як резолюція була провалена в Сенаті у квітні через нічийний результат. Тоді все вирішувалося голосом віцепрезидента Джей Ді Венса.

У виданні додають, що Палата представників навряд чи винесе це питання на голосування.

Додамо, Трамп зібрався відновити меблевий бізнес у Північній Кароліні за рахунок мит для інших країн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області