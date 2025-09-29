Трамп зібрався відновити меблевий бізнес у Північній Кароліні за рахунок мит для інших країн

Президент США планує ввести значні тарифи на імпорт із країн, які не виробляють меблі в Америці.

Президент США Дональд Трамп анонсував, що планує ввести значні мита на імпорт меблів із країн, які не виробляють їх у США, щоб відродити меблевий бізнес у Північній Кароліні.

«Щоб зробити Північну Кароліну, яка повністю втратила свій меблевий бізнес на користь Китаю та інших країн, знову ВЕЛИКОЮ, я введу значні мита на будь-яку країну, яка не виробляє меблі в Сполучених Штатах» — заявив Трамп.

Стосовно того, яким чином планується розширити виробництво меблів у самому штаті, Трамп деталі не повідомив.

Крім того, Трамп заявив про намір запровадити 100% тарифи на всі фільми, вироблені за межами США: «Наш кінобізнес вкрали у Сполучених Штатів Америки інші країни — так само легко, як «відібрати цукерку в дитини». Особливо сильно постраждала Каліфорнія з її слабким і некомпетентним губернатором!».

