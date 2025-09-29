Дональд Трамп пообіцяв впровадити 100% мито на іноземні фільми

Він зазначив, що «інші країни вкрали у США» кінобізнес, як «цукерку у дитини».

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить мито у розмірі 100% на фільми, які виробляються поза межами Штатів. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, «інші країни вкрали у США» кінобізнес. Він порівняв це з «крадіжкою цукерки у дитини».

«Наш кінобізнес був вкрадений у Сполучених Штатів Америки іншими країнами — так само легко, як «відібрати цукерку у дитини». Каліфорнія, зі своїм слабким і некомпетентним губернатором, постраждала особливо сильно!

Тому, щоб вирішити цю давню, нескінченну проблему, я запроваджу 100% мито на всі фільми, які створені за межами США», — написав Трамп.

Також Дональд Трамп анонсував, що планує ввести значні мита на імпорт меблів із країн, які не виробляють їх у США, щоб відродити меблевий бізнес у Північній Кароліні.

