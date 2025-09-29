Дональд Трамп пообещал ввести 100% пошлины на иностранные фильмы

Он отметил, что «другие страны украли у США» кинобизнес, как «конфетку у ребенка».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлину в размере 100% на фильмы, которые производятся за пределами Штатов. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, «другие страны украли у США» кинобизнес. Он сравнил это с «кражей конфетки у ребенка».

«Наш кинобизнес был украден у Соединенных Штатов Америки другими странами — так же легко, как «отобрать конфетку у ребенка». Калифорния, со своим слабым и некомпетентным губернатором, пострадала особенно сильно!

Поэтому, чтобы решить эту давнюю, бесконечную проблему, я введу 100% пошлину на все фильмы, которые созданы за пределами США», — написал Трамп.

Также Дональд Трамп анонсировал, что планирует ввести значительные пошлины на импорт мебели из стран, которые не производят её в США, чтобы возродить мебельный бизнес в Северной Каролине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.