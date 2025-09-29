Практика судов
Трамп собрался восстановить мебельный бизнес в Северной Каролине за счет пошлин для других стран

17:12, 29 сентября 2025
Президент США планирует ввести значительные тарифы на импорт из стран, которые не производят мебель в Америке.
Фото: Quartz
Президент США Дональд Трамп анонсировал, что планирует ввести значительные пошлины на импорт мебели из стран, которые не производят ее в США, чтобы возродить мебельный бизнес в Северной Каролине.

«Чтобы сделать Северную Каролину, которая полностью потеряла свой мебельный бизнес в пользу Китая и других стран, снова ВЕЛИКОЙ, я введу значительные пошлины на любую страну, которая не производит мебель в Соединенных Штатах», — заявил Трамп.

О том, каким образом планируется расширить производство мебели в самом штате, Трамп подробностей не сообщил.

Кроме того, Трамп заявил о намерении ввести 100% тарифы на все фильмы, произведенные за пределами США: «Наш кинобизнес украли у Соединенных Штатов Америки другие страны — так же легко, как «отобрать конфету у ребенка». Особенно сильно пострадала Калифорния с ее слабым и некомпетентным губернатором!».

