Сенат США проголосовал за отмену тарифов Трампа для ЕС, Японии и Южной Кореи

Сенаторы-республиканцы проголосовали вместе с демократами за принятие двухпартийной резолюции.

Фото: finclub.net

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сенат США проголосовал за отмену глобальных тарифов, введенных бывшим американским лидером Дональдом Трампом в отношении ЕС, Японии и Южной Кореи. Голосование состоялось после того, как накануне Сенат выступил за отмену аналогичных пошлин против Канады и Бразилии, сообщает The Hill.

Отмечается, что четыре сенатора-республиканца проголосовали вместе с демократами за одобрение двухпартийной резолюции, которая отменяет высокие тарифы для Европейского союза, Японии и Южной Кореи.

Это голосование стало повторным рассмотрением инициативы после того, как в апреле резолюция не прошла в Сенате из-за равного количества голосов. Тогда решающим стал голос вице-президента Джей Ди Венса.

Издание также отмечает, что Палата представителей вряд ли вынесет этот вопрос на голосование.

Добавим, Трамп собрался восстановить мебельный бизнес в Северной Каролине за счет пошлин для других стран.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.