Торгівля алкоголем і тютюном: працівникам мають платити щонайменше дві мінімалки

Податкова служба нагадала: якщо середня зарплата у продавців алкоголю, тютюну чи пального буде нижчою за норму, підприємство може втратити ліцензію.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба нагадала про оновлені вимоги до рівня середньої заробітної плати та загального місячного оподатковуваного доходу для суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю підакцизними товарами — алкоголем, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет або пальним.

Основні вимоги

Підприємства з такими ліцензіями повинні забезпечити:

не менше 2 мінімальних зарплат середньомісячної зарплати працівників — якщо хоча б одна торгова точка розташована в адміністративному центрі області, місті Києві чи Севастополі, або в радіусі до 50 км від них, або площа торговельної зали перевищує 500 м²;

не менше 1,5 мінімальної зарплати — якщо всі точки продажу знаходяться поза межами адміністративних центрів і на відстані понад 50 км від них, а площа залів не перевищує 500 м².

Ці вимоги стосуються усіх працівників підприємства, незалежно від підрозділу, місця роботи чи зайнятості (повна, часткова або за сумісництвом).

Як визначається середня зарплата

Розрахунок проводиться за податковою звітністю, з урахуванням:

заробітної плати (включно з преміями та надбавками);

оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності (за рахунок роботодавця);

допомоги по тимчасовій непрацездатності (за рахунок Пенсійного фонду).

Отримана сума ділиться на кількість застрахованих осіб, яким нараховано зарплату у звітному періоді.

Для ФОП без найманих працівників

Фізичні особи-підприємці мають дотримуватися аналогічних вимог до загального місячного оподатковуваного доходу — не менше 1,5 або 2 мінімальних зарплат, залежно від розташування торгових точок і площі приміщення.

Контроль і наслідки порушення

Якщо протягом трьох місяців поспіль середня зарплата або дохід не відповідає встановленим нормам, усі ліцензії на роздрібну торгівлю підакцизними товарами будуть призупинені.

Підприємствам рекомендують уважно контролювати рівень зарплат та звітності, аби не втратити право на продаж алкогольних і тютюнових виробів чи пального.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.