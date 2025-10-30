Торговля алкоголем и табаком: работникам должны платить не менее двух минималок

Государственная налоговая служба напомнила об обновленных требованиях к уровню средней заработной платы и общему месячному облагаемому доходу для субъектов хозяйствования, имеющих лицензии на розничную торговлю подакцизными товарами — алкоголем, табачными изделиями, жидкостями для электронных сигарет или топливом.
Основные требования
Предприятия с такими лицензиями должны обеспечить:
Эти требования касаются всех работников предприятия, независимо от подразделения, места работы или занятости (полная, частичная или по совместительству).
Как определяется средняя зарплата
Расчет проводится по данным налоговой отчетности, с учетом:
Полученная сумма делится на количество застрахованных лиц, которым начислена заработная плата в отчетном периоде.
Для ФЛП без наемных работников
Физические лица-предприниматели должны соблюдать аналогичные требования к общему месячному облагаемому доходу — не менее 1,5 или 2 минимальных зарплат, в зависимости от расположения торговых точек и площади помещения.
Контроль и последствия нарушения
Если в течение трех месяцев подряд средняя зарплата или доход не соответствуют установленным нормам, все лицензии на розничную торговлю подакцизными товарами будут приостановлены.
Предприятиям рекомендуется внимательно контролировать уровень зарплат и отчетности, чтобы не потерять право на продажу алкогольных и табачных изделий или топлива.
