Торговля алкоголем и табаком: работникам должны платить не менее двух минималок

Налоговая служба напомнила: если средняя зарплата у продавцов алкоголя, табака или топлива будет ниже нормы, предприятие может лишиться лицензии.

Государственная налоговая служба напомнила об обновленных требованиях к уровню средней заработной платы и общему месячному облагаемому доходу для субъектов хозяйствования, имеющих лицензии на розничную торговлю подакцизными товарами — алкоголем, табачными изделиями, жидкостями для электронных сигарет или топливом.

Основные требования

Предприятия с такими лицензиями должны обеспечить:

не менее 2 минимальных зарплат средней месячной заработной платы работников — если хотя бы одна торговая точка расположена в административном центре области, городе Киеве или Севастополе, либо в радиусе до 50 км от них, или площадь торгового зала превышает 500 м²;

не менее 1,5 минимальной зарплаты — если все точки продаж находятся за пределами административных центров и на расстоянии более 50 км от них, а площадь залов не превышает 500 м².

Эти требования касаются всех работников предприятия, независимо от подразделения, места работы или занятости (полная, частичная или по совместительству).

Как определяется средняя зарплата

Расчет проводится по данным налоговой отчетности, с учетом:

заработной платы (включая премии и надбавки);

оплаты первых 5 дней временной нетрудоспособности (за счет работодателя);

пособия по временной нетрудоспособности (за счет Пенсионного фонда).

Полученная сумма делится на количество застрахованных лиц, которым начислена заработная плата в отчетном периоде.

Для ФЛП без наемных работников

Физические лица-предприниматели должны соблюдать аналогичные требования к общему месячному облагаемому доходу — не менее 1,5 или 2 минимальных зарплат, в зависимости от расположения торговых точек и площади помещения.

Контроль и последствия нарушения

Если в течение трех месяцев подряд средняя зарплата или доход не соответствуют установленным нормам, все лицензии на розничную торговлю подакцизными товарами будут приостановлены.

Предприятиям рекомендуется внимательно контролировать уровень зарплат и отчетности, чтобы не потерять право на продажу алкогольных и табачных изделий или топлива.

